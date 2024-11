Nuove regole Instagram: nessuno potrà più mentire sull’età | Account bloccati subito

Su Instagram è cambiato tutto: nessuno potrà più dichiarare un’età fasulla, altrimenti gli account saranno bloccati.

Instagram, nell’ultimo periodo ha apportato modifiche e novità sia per quanto riguarda l’esperienza di utilizzo degli utenti sia per quanto riguarda la loro sicurezza.

In particolar modo, l’attenzione degli sviluppatori si è focalizzata su una tipologia di utenti in particolare; parliamo di una fascia più debole di questi.

La categoria che Meta vuole proteggere è, senza ombra di dubbio, quella degli utenti minorenni. Pensiamo, ad esempio, agli account under 16.

In questo caso, di default, risultano essere privati e nessuno, oltre i loro contatti, possono vedere le loro pubblicazioni. Adesso, poi, è arrivata un’altra novità fondamentale.

Se vuoi mentire sull’età faresti bene a pensarci su

Meta ha voluto dare risposte certe, chiare alle numerosissime richieste degli utenti di tutto il mondo che desideravano maggiore sicurezza all’interno della piattaforma social, molto utilizzata da utenti di tutte le età. Ecco che sono arrivati gli account privati per gli utenti di età inferiore ai 16 anni. Ora, però, l’azienda californiana a pensato a qualcosa di diverso.

Di sicuro, sarà anche molto, ma molto efficiente nel processo di tutela della sicurezza. In pratica, dovete sapere che nessuno più potrà mai mentire sulla propria età reale. Le conseguenze di una dichiarazione mendace saranno immediate. In pratica, l’account verrà bloccato all’istante. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Mai più menzogne su Instagram: se dichiari l’età falsa ti bloccano l’account

Meta ha studiato, per Instagram, un’Intelligenza Artificiale in grado di stanare i bugiardi. Ormai non si potrà più mentire. In questo modo tutti i minori saranno tutelati da eventi esterni messi in atto da account di adulti che cercano solo di adescarli. I modelli di Intelligenza Artificiale di Amazon Bedrock, saranno in grado di monitorare tutta l’attività degli account in tempo reale. In questo modo, sarà tutto sotto controllo, dai reel visionati alle interazioni con altri account.

In più, è in grado di analizzare numero di telefono e indirizzo mail utilizzati per comprendere se siano stati già utilizzati per la creazione di un account teen. In base a tutti questi dati, l’account verrà etichettato come account appartenente a un minore e si avvieranno tutte le restrizioni del caso di cui abbiamo già dato cenno. Se, poi, le informazioni raccolte non dovessero risultare sufficienti ecco che verrà richiesto finanche il documento di identità o di fare un riconoscimento facciale. Ovviamente, tutti i dati raccolti saranno tutelati.