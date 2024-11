Mouse senza fili: quali sono i dispositivi wireless migliori in vendita e quanto costano

Scopriamo insieme quali sono i migliori mouse wireless in circolazione: dalle caratteristiche ai costi, tutto quello che c’é da sapere.

Il mouse è uno degli strumenti maggiormente utili quando si utilizza il computer costantemente sia per lavoro che per il gaming.

Pertanto è sempre bene conoscere quali siano i migliori in circolazione sul mercato per non avere fregature e, finanche, problemi ai polsi.

Come ben sapete, esistono sia quelli con filo che quelli senza, i wireless. Questi ultimi offrono agli utenti che li posseggono numerosissimi vantaggi.

Su tutti, c’é l’assenza di cavi che da maggiore libertà di movimento e, poi, sono trasportabili facilmente. Scopriamo insieme quali sono quelli migliori.

I migliori mouse wireless su cui puntare

Sul mercato, sono presenti diversi dispositivi del genere. Bisogna, però, saper scegliere in base alle loro caratteristiche ed anche al prezzo. Tra i più economici, segnaliamo lo Xiaomi Mouse wireless con Bluetooth e ricevitore USB. Il suo controllo è ampiamente fluido ed inoltre è uno dei più silenziosi mai prodotti. Si tratta di un dispositivo dal design elegante che si adatta perfettamente alla mano. Il suo costo è di soli 10 euro.

Servono, invece, solo 3 euro in più, ovvero 13 euro, per accaparrarsi l’HP Silent wireless mouse. Ha un design ergonomico ed in più gode di un’autonomia davvero prolungata. Inoltre, funziona dovunque, qualsiasi superficie esso calchi. Chiudiamo la carrellata dei mouse economici con il Samsung Mouse Bluetooth slim, che costa 37 euro. Si tratta di un device elegante che offro confort duraturo per tutta la giornata o la sessione di lavoro.

Mouse wireless dai costi più elevati

Tra quelli che costano un po’ in più, ne abbiamo scelti tre. Il primo di questi è il Logitech Mouse MX Master 3S. Sappiate che potrete utilizzarlo su qualsiasi superficie. I suoi sensori sono da 8000 DPI. Nella stanza o nell’ufficio in cui vi trovate regnerà il silenzio più assoluto. un device ergonomico che consente al polso di essere sempre rilassato ed al pollice di avere il controllo della situazione. Costa 84 euro. Passiamo, adesso all’Apple Magic Mouse che costa circa 75 euro.

Anch’esso è un mouse wireless ricaricabile che non da problemi di scivolamento. La batteria ha lunghissima durata e si abbina subito al vostro Mac. Infine, vi presentiamo il Lamzu Mouse da gioco wireless ultra leggero. Pensate che questo dispositivo è più leggero di una piuma e consente agli utenti un’esperienza gradevole di gioco senza affaticare il polso e senza crampi alle mani. La sua velocità di risposta ai comandi è molto, ma molto veloce. Il suo costo è di 120 euro.