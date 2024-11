Digitale terrestre: caos nella numerazione e canali introvabili | Cosa prevede l’aggiornamento

Il Digitale Terrestre, ancora una volta, si è reso protagonista di episodi spiacevoli e caotici che riguardano la numerazione.

L’Odissea denominata “Nuovo Digitale Terrestre” è iniziata, per la stragrande maggioranza degli utenti italiani, tantissimo tempo fa; sin dal suo annuncio.

Come ben sapete, sono stati tanti i disagi anche a causa del parco dispositivi vetusto nelle case della maggior parte delle famiglie italiane.

Questo problema è stato bypassato grazie ai bonus ed agli incentivi messi in campo dal Governo per la sostituzione delle Tv obsolete per l’acquisto di decoder di nuova generazione.

Tuttavia, nonostante gli sforzi per far sì che le problematiche fossero in numero minore possibile, stanno capitando altri disagi per gli utenti che riguardano le numerazioni ballerine.

Repentini cambi di numerazione: nessuno più trova i canali

Possiamo dire che quello che sta accadendo proprio in queste ultime ore sia un caos senza limiti. La transizione verso la nuova tecnologia del digitale terrestre sta portando scompiglio nelle famiglie italiane che vedono sorgere ancora una volta tantissimi disagi. Questa volta, a fare le bizze, sono i canali che risultano essere introvabili a causa delle numerazioni che cambiano in maniera veloce.

È in corso un vero e proprio valzer di cambi che mette in confusione tutti, ma proprio tutti. Dall’oggi al domani sono tanti gli utenti che, premendo il tasto sul telecomando del proprio Tv, non trovano più il proprio canale televisivo preferito, ma al suo posto un altro di cui, magari, non conoscevano nemmeno l’esistenza. Scopriamo insieme l’ultimo aggiornamento cosa prevede.

Cambi di numerazione: ecco l’ultimo aggiornamento

Sono tante le lamentele degli utenti che si sono ritrovati completamente travolti dalla nuova numerazione dei canali televisivi. In pratica, hanno trovato tutto stravolto. L’ultimo aggiornamento in tal senso ha operato una rivoluzione totale con grandissime novità. Ormai, la nuova numerazione è definita e, per trovare tutti i canali ed averli numerati secondo il nuovo ordine, non c’é soluzione alcuna oltre quella che riguarda la ricerca automatica degli stessi che deve essere avviata sia nel caso in cui si sia un possesso di un tv di nuova generazione sia nel caso in cui si abbia un decoder.

Troverete i canali principali sino al numero 9 per poi passare a quelli regionali. Dal numero 20 c’é Mediaset HD e, poi, Rai 4, Rai 5, Rai Movie, Rai Premium, Cielo e tutti gli altri a seguire. Certo è che comunque, nonostante le operazioni di ricerca automatica ci si potrà imbattere in problemi simili anche nei giorni e nelle settimane a venire. Pertanto, il consiglio è quello di effettuare ricerche dei canali costanti fino a quando non sarà tutto risolto.