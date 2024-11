Amazon Prime: questi sono i migliori giochi gratis di novembre | Tutti da provare subito

Novembre è un mese folle su Amazon Prime, in particolar modo per gli amanti del Gaming. Ecco quali sono i giochi gratuiti.

Quando si parla di Amazon Prime, subito viene in mente il programma del colosso e-commerce mondiale che consente di ottenere spedizioni gratuite in un solo giorno lavorativo.

Come ben sapete, però, non c’é solo questo servizio. Una volta iscritti al programma di Amazon, si avrà a disposizione un mondo di opportunità.

Innanzitutto, sottoscrivendo un abbonamento, mensile o annuale che sia, c’é Prime Video, la piattaforma che offre numerosi contenuti spettacolari in streaming.

A questo, se ne aggiungono tantissimi altri e, su tutti, in particolar modo per quanti amano i giochi, c’é Amazon Prime Gaming. Questo mese, l’azienda ha deciso di regalare tantissimi giochi.

Tantissimi giochi da provare all’istante

Questa branca di Amazon è stata lanciata nel lontano 2012 e negli anni ha avuto un enorme successo grazie agli aggiornamenti ed ai miglioramenti apportati dagli sviluppatori del colosso e-commerce americano. Si tratta di un vero e proprio App Store che può vantare, al pari di Prime Video, di numerosissimi titoli impressionanti.

Questo mese ha deciso di fare un enorme regalo ai suoi utenti. O meglio, possiamo parlare di numerosi regali. Ci sono, infatti, tanti giochi messi a disposizione in maniera totalmente gratuita. Gli abbonati al servizio potranno godere di fantastici momenti ludici senza dover sborsare neanche un centesimo in più. Scopriamo quali sono i migliori di novembre.

Prime Gaming di Amazon: regali inaspettati per gli abbonati

Si tratta di una ghiotta, anzi, ghiottissima opportunità da cogliere al volo. Come ogni mese, Amazon regala ai tantissimi abbonati al suo servizio, dei giochi. Prima di svelarvi i titoli protagonisti dell’evento, però, c’é da fare una precisazione. Questi giochi non saranno disponibili tutti nello stesso giorno. Infatti, Amazon ha comunicato titoli e date di uscita gratuita degli stessi. Ecco i tanti giochi che Prime Gaming regalerà a novembre. Sin da subito, gli utenti potranno giocare a “Marvel’s Guardians of the Galaxy” e a “Mafia: Definitive Edition”.

Dovranno attendere, invece, il 7 novembre per poter fruire di “Dishonored – Definitive Edition” o “Disney Pixar Cars” e “Bang Bang Racing”, ad esempio. Attesa più lunga, invece, per “Ms. Holmes: The Case of the Dancing Men Collector’s Edition” e “House of Golf 2”. Saranno gratuiti dal 14 novembre. Ancora, dal 21 novembre si potrà fruire di giochi come “Max: The Curse of Brotherhood”, “Overcooked: Gourmet Edition” e “RIOT – Civil Unrest”. Infine, gli ultimi giorni del mese saranno disponibili, tra gli altri, “Elite Dangerous”, “Sir Whoopass – Immortal Death” e “Jurassic World Evolution”.