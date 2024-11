WhatsApp Aggiornamento: sono arrivate le Liste | Cosa sono e come usarle

Un nuovo aggiornamento è pronto su WhatsApp per far rimanere tutti a bocca aperta: ecco le Liste. Scopriamole insieme.

Un’altra novità è pronta ad incantare tutti gli utenti nel mondo dopo le videochiamate dinamiche che consentono di sfruttare filtri e sfondi.

Come al solito, gli sviluppatori della piattaforma di messaggistica di proprietà di Meta non fermano mai i loro lavori di sviluppo.

Dopo un anno ricco di aggiornamenti che hanno migliorato notevolmente la piattaforma, ecco che è arrivata una nuova funzionalità.

Quest’ultima sarà sicuramente apprezzata dagli utenti, così come è accaduto alle tantissime altre che, nel corso dell’ultimo periodo, hanno invasa la piattaforma.

Una novità bomba su WhatsApp: arrivano le Liste

Di sicuro tutti vi starete chiedendo di che cosa si tratta. Innanzitutto, possiamo parlare di un nuovo strumento che faciliterà, ancora di più, andando anche a migliorarla, l’esperienza di utilizzo di tutti. In più, dovete sapere che erano tantissimi gli utenti che, nel corso di questi ultimi anni, l’avevano chiesto a gran voce. Come spesso accade, ecco che gli sviluppatori hanno ascoltato le preghiere dei fruitori di WhatsApp ed hanno sviluppato una funzionalità che andasse incontro alle loro esigenze.

Ecco che, allora, sono arrivate le cosiddette “Liste” che rivoluzioneranno il modo di concepire le chat e, ovviamente, le conversazioni all’interno dell’App di messaggistica più amata ed utilizzata al mondo. Fatte queste dovute premesse, non resta altro da fare che scoprire di cosa si tratta e, soprattutto, come utilizzare al meglio questo nuovo strumento.

Liste di WhatsApp: cosa sono e come utilizzarle

Il nuovo aggiornamento di WhatsApp porta con sé, in dote, una novità davvero pazzesca e molto, ma molto utile. Le “Liste”, infatti, sono uno strumento che consente di tenere sempre sotto controllo tutte le chat che gli utenti avviano. In pratica, possiamo parlare di cartelle in cui inserire sia le chat singole che quelle di gruppo, in modo da trovarle velocemente senza dover scrollare all’infinito con enormi perdite di tempo. Sarà tutto più ordinato ed immediato.

Ci saranno, ovviamente, “Liste” preconfezionate. In questo caso parliamo di: “tutti i messaggi”, “da leggere”, “preferiti”, “gruppi”, “amici”. Gli utenti, però, dal canto loro, potranno anche crearne di nuove in modo da tenere sempre sotto mano le conversazioni più frequenti. Al momento questo aggiornamento fondamentale è in fase di rilascio per tutti. Pertanto, nel caso in cui non doveste ancora vederlo all’interno della vostra App, non disperate: arriverà nei prossimi giorni e potrete utilizzarlo.