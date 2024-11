Novità WhatsApp: le videochiamate saranno dinamiche | Come attivare sfondi e filtri

C’é una novità fantastica su WhatsApp che riguarda le videochiamate. Scopriamo come attivare gli sfondi ed i filtri.

WhatsApp è sempre in aggiornamento e, proprio per questo motivo, gli utenti di tutto il mondo la scelgono ogni giorno.

Tra le tante piattaforme di messaggistica esistenti sul mercato è quella che può vantare il maggior numero di utenti. Pensate che, ad oggi, sono più di 3 miliardi.

Nell’ultimo periodo di novità importantissime legate al miglioramento dell’esperienza di utilizzo degli utenti e della tutela di privacy e sicurezza ne sono arrivate tantissime.

Tutte queste, ovviamente, sono state ampiamente apprezzate dagli utenti. Ora, poi, c’é qualcosa che riguarda le videochiamate che farà andare tutti fuori di testa.

Rivoluzione videochiamate WhatsApp: diventa tutto dinamico

Una delle funzionalità più belle che WhatsApp ha da offrire è, senza ombra di dubbio, quella che riguarda la possibilità di ricevere ed effettuare videochiamate private o di gruppo. In questo modo, da facoltà di connettersi e comunicare con più utenti contemporaneamente. Inoltre, poi, da poco tempo, è stata introdotta anche la funzionalità di condivisione del proprio schermo.

Grazie a quest’ultima tutti hanno la possibilità di mostrare in video un documento, un’immagine, dei dati che sono stati preparati per lavoro, un evento. Ora, poi, finalmente, è arrivato qualcosa che tutti aspettavano da tempo: una novità tanto desiderata da tutti. Come al solito, gli sviluppatori hanno deciso di accontentare tutti quelli che hanno un account WhatsApp. Scopriamola insieme.

Enormi novità per le videochiamate: arrivati gli sfondi interattivi ed i filtri

WhatsApp ha introdotto, all’interno delle videochiamate, numerosi nuovi strumenti per avere un ampio margine di personalizzazione delle videochiamate. Partiamo, innanzitutto dai filtri. Sono ben 10 e vanno dalla possibilità di trasformare la chiamate in bianco e nero o nei toni vintage. Inoltre, si potrà decidere di dare un tocco caldo, freddo alle immagini video o di inserire filtri come quello “Sognante”, quello “Prisma luminoso” o quello “Vetro Satinato”, per citarne alcuni. Inoltre, poi, gli utenti potranno modificare il proprio sfondo in base alla tipologia di chiamata in corso.

Ad esempio, possono scegliere un luogo di lavoro quando si tratta di call formali, ma anche una spiaggia, ad esempio, quando l’incontro è informale. Inoltre, ci sono sfondi come “Soggiorno”, “Foresta”, “Festeggiamento”, tra i tanti. Terminiamo, poi, con le funzionalità “Ritocco” e “Scarsa Luminosità”. Queste ultime saranno in grado di migliorare la qualità del video in corso. Per attivare tutti questi nuovi strumenti, basterà cliccare sulle icone presenti in alto a destra nella schermata della videochiamata.