iPhone SE 4 sta arrivando: quali sono le sue caratteristiche e quanto costa

Dopo tanta attesa, ecco che sta arrivando, finalmente, il nuovo iPhone SE 4. Scopriamo insieme tutto: dalle caratteristiche al prezzo.

Apple, questa volta, ha deciso di farsi attendere un po’, ma, dopo tanto tempo in cui tutti si domandavano che fine avesse fatto, ecco arrivare il nuovo iPhone SE.

L’azienda di Cupertino ha da poco presentato i suoi device di punta. Parliamo, ovviamente, della nuova generazione di iPhone che pure era fonte di ansia per tanti.

Ebbene sì, perché, come ben sapete, non si fa in tempo a conoscere una generazione che già iniziano a circolare voci e rumors su quella futura.

Ora, però, finalmente, si può gioire perché sono molti gli utenti che, non potendosi permettere un iPhone, erano in attesa del modello entry level. Scopriamo insieme la nuova generazione.

iPhone SE 4 è realtà: finalmente Apple l’ha sbloccato

Lo abbiamo già detto, ma occorre ribadirlo: Apple si è fatta attendere questa volta. Attenzione, però, perché dovete sapere che questa attesa non sarà affatto vana. Ebbene sì, avete capito benissimo. Le notizie che sono giunte da fonti attendibili parlano chiaro, anzi, chiarissimo. Sarà un device entry level, ma non avrà nulla da invidiare ai suoi fratelli maggiori.

Anzi, possiamo dire che sia altamente competitivo nel design, nelle caratteristiche e, soprattutto, nel prezzo praticato. Insomma, sarà un dispositivo che consentirà a tutti di sognare in grande senza dover metter su uno sforzo economico enorme. Fatte queste dovute premesse, siamo pronti per scoprire nel dettaglio ciò che ci aspetta.

Ecco iPhone SE 4: ne è valsa la pena aspettare

Come accade spesso quando sta per arrivare un nuovo device dell’ecosistema Apple, le notizie girano incessantemente. Ora, però, è tutto diverso. Sono state svelate tutte le caratteristiche e, finanche, il prezzo. Innanzitutto, bisogna sapere che il chip implementato all’interno del nuovo dispositivo sarà l’Apple A18. A suo sostegno ci sarà una RAM da 8GB. Per quanto riguarda la memoria interna ci sarà almeno quella da 128 GB. Insomma, sarà, più o meno, un iPhone 16. Il display sarà un OLED da 6,06’’, ma senza la Dynamic Island. Al suo posto il Notch con il Face ID. Il design sarà quello di iPhone 14.

Passiamo, adesso, alla batteria che sarà da 3279 mAh che, grazie al chip di nuova generazione, sarà maggiormente efficiente e potente. Anche l’autonomia ne beneficerà molto. Il sensore della fotocamera principale sarà da 48 MP, mentre la fotocamera anteriore ne avrà uno da 12 Megapixel. Gli utenti troveranno tecnologie come il Wi-Fi 6 e il Bluetooth 5.3. Se vi state chiedendo, poi, quale sarà il sistema operativo, niente paura. Ci sarà iOS 18 con possibilità di fruire dei servigi di Apple Intelligence. Per quanto riguarda i prezzi, le notizie trapelate parlano di circa 700 euro o poco meno. Il suo arrivo, infine, è previsto entro la fine di marzo 2025.