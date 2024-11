Memoria Telefono: può lasciarti a piedi da un momento all’altro | Verifica quanti giga hai ancora

La memoria del telefono è di fondamentale importanza per tutti, ma bisogna capire quanti giga si hanno a disposizione. Scopriamolo insieme.

Oggigiorno, i telefoni sono sempre più pieni di applicazioni e di dati che vengono continuamente salvati al loro interno.

Parliamo di foto, video, documenti che, nel lungo periodo, vanno a minare quella che è la capacità della memoria installata all’interno dei dispositivi.

Ciò può causare dei problemi. Uno di questi riguarda, ovviamente, l’impossibilità di poter salvare ulteriori dati al suo interno.

Per questo motivo occorre conoscere lo spazio massimo di memoria utilizzabile. Per verificarlo bisogna seguire pochi e semplici passi.

Ecco come scoprire quanti giga di memoria si hanno ancora a disposizione

Oltre applicazioni e contenuti multimediali, c’é da mettere in conto anche un altro aspetto, ovvero, il peso dei vari aggiornamenti del software in uso. Senza una buona dose di spazio disponibile non si potrà installare nulla né, tantomeno, si potranno salvare foto o video. Come ben sapete, esiste sia la memoria interna dello smartphone sia la memoria RAM.

A noi interessa la prima. Ebbene sì, avete capito benissimo, perché la RAM è la memoria che consente di memorizzare alcuni processi, aiutando la memoria interna ad espandersi ed il telefono ad essere più veloce. La memoria interna, invece, è quella che consente di installare App, aggiornamenti e memorizzare file e contenuti tech. Se non si tiene conto della sua capacità si finisce col restare a piedi senza la possibilità di fare più nulla. Scopriamo come fare in base al sistema operativo in possesso.

Smartphone Android o iPhone: ecco le procedure giuste

Chi è in possesso di un device Android ha a disposizione diverse soluzioni alla problematica. Innanzitutto, si può accedere direttamente alle impostazioni di sistema e lo si potrà fare in base alla tipologia di smartphone in utilizzo. Di solito, il percorso parte dalle impostazioni per poi arrivare alle voci, in ordine di apparizione a schermo, “Memoria interna”, “Memoria”, “Archiviazione”, “Spazio di archiviazione”, “Info di sistema”. Fatto ciò avrete a disposizione la memoria del dispositivo in vostro possesso. Potrete anche controllare quali sono le tipologie di file che occupano maggiore spazio e decidere di cancellarle del tutto o in parte.

Ovviamente, sarebbe tutto più facile se aveste conservato la confezione dello smartphone. Lì c’é tutto ciò che vi serve sapere. Passiamo, adesso agli iPhone. Anche in questo caso la confezione potrebbe dirvi tutto. Tuttavia c’è una procedura da seguire per stare maggiormente tranquilli e non cadere in errore. Entrate nelle impostazioni del dispositivo e fate tap su “Generali”. Qui troverete la dicitura “Info” da cliccare e vi rivelerà lo spazio di archiviazione totale. Qui, però, potrete ottenere informazione sullo spazio rimanente ed avrete chiaro le tipologia di file che maggiormente occupano spazio. Come nel caso dei telefoni Android potrete decidere di eliminarli del tutto o in parte.