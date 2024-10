Foto con lo Smartphone: guida definitiva per farle perfette come un vero fotografo

Se vuoi scattare foto impeccabili con lo smartphone, non puoi perderti questa guida per farle come un Pro.

Gli smartphone, ormai, sono diventati dispositivi sempre più performanti con caratteristiche molto simili a PC ed a macchine fotografiche digitali professionali.

Gli utenti, infatti, vanno alla ricerca proprio del device che risponda a questi canoni. Ormai, le fotocamere hanno sensori Pro e consentono di avere scatti fantastici.

Oggi, quello che conta, è realizzare fotografie più belle possibili da poter condividere con parenti ed amici sulle varie piattaforme social o su quelle di messaggistica.

Tuttavia, raggiungere questo obiettivo non è affatto semplice. Ecco perché abbiamo preparato una guida alle foto perfette, quelle che fanno invidia anche ai fotografi.

Per avere foto perfette bisogna iniziare da qui

Il punto da cui partire per avere delle foto invidiate da tutti è, senza ombra di dubbio, la pulizia della fotocamera. Basterà un panno in microfibra o in pelle di daino e tanta, ma tanta delicatezza. Fatto ciò, ovviamente, non si può non tenere conto dello scatto che si vuole realizzare. Bisognerebbe sempre optare per luoghi in cui c’è molta luce. Solo così le foto saranno da paura. Nel caso in cui, però, il luogo risulti essere buio, dovrete regolare manualmente l’ISO ed aumentare i tempi di esposizione.

Attenzione anche quando c’è troppa luce. In questo caso diminuite i tempi di esposizione. Altro aspetto fondamentale è la composizione di uno scatto, ovvero, ciò che si troverà al suo interno. Il protagonista non deve avere uno sfondo pieno di confusione e, inoltre, nel caso in cui vogliate riprendere un soggetto piccolo, meglio avvicinare il sensore per avere un focus migliore. Ovviamente, non è affatto finita qui. Scopriamo la parte restante della guida.

Sfrutta al meglio le impostazioni e dici no allo zoom

Bisogna riservare una forte attenzione alla modalità Ritratto ed a quella Panorama. Nel primo caso, il suo utilizzo serve per fare risalto al soggetto della foto sfocando il contenuto alle spalle. Per quanto riguarda la modalità Panorama, invece, grazie ai sensori ultra grandangolari, si riuscirà ad ottenere degli scatti di un posto in tutta la sua bellezza. Molti, poi, sono gli utenti che commettono uno degli errori più comuni, ma che più inficiano la qualità delle foto.

Parliamo dell’utilizzo dello zoom. Ebbene sì, avete capito benissimo, in particolar modo è lo zoom digitale a dover essere abbandonato, altrimenti le foto risultano essere totalmente sgranate. Infine, vi consigliamo un trucchetto davvero geniale, ovvero, utilizzare la massima risoluzione disponibile per lo scatto. Su Android basta andare nelle impostazioni della fotocamera e sceglierla. Su iPhone, bisogna andare alla voce “Formati” nelle impostazioni della fotocamera e scegliere “Controllo Pro RAW” pr arrivare ad una risoluzione massima di ben 48 MP. Ovviamente, al termine di ogni scatto potrete utilizzare sempre le funzionalità per l’editing offerte dal vostro sistema operativo.