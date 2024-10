Caricabatterie Cellulare: se è lento e non carica sei nei guai | Cosa fare per riparare subito

Se il caricabatterie del cellulare è lento non disperare: ci sono delle operazioni da mettere in pratica per risolvere il problema.

Uno dei problemi fondamentali quando si è in possesso di uno smartphone è la ricarica della sua batteria e, di conseguenza, i tempi di questa operazione.

Oggigiorno, come ben sapete, esistono le ricariche veloci che consentono di ottenere risultati eccezionali in pochissimo tempo.

In pratica, fanno sì che si possa tornare ad utilizzare lo smartphone dopo pochi minuti. Purtroppo, però, può capitare che il processo di ricarica risulti lento o, addirittura, che non riesca ad avviarsi.

Ciò porta gli utenti ad andare nel panico. Tuttavia, dovete sapere che il problema è risolvibile. Ovviamente, la soluzione varia in base alla tipologia di smartphone in possesso. Scopriamola.

Ricarica lenta di uno smartphone: ecco come risolvere

Prima di scoprire quale sia il procedimento da tenere bene a mente quando capita un problema del genere, è bene assicurarsi che il caricabatterie di cui si è in possesso sia integro e funzionante. Inoltre, poi, bisogna sincerarsi che lo stesso sia stato progettato e prodotto per essere compatibile con quella che è la ricarica rapida.

Fatto ciò, nel momento in cui la ricarica risulta essere lenta, sappiate che c’é la risoluzione al problema. O meglio, ci sono le risoluzioni alla problematica in base alla tipologia di device utilizzata. Ebbene sì, avete capito benissimo, queste variano in base al fatto che si sia in presenza di un device Android o di uno iOS; e, nel primo caso, ci sono delle differenze in base alle case produttrici. Scopriamo insieme cosa fare.

Ripara subito l problema: il caricabatterie tornerà a ricaricare velocemente

Iniziamo subito dall’ecosistema Android. In questo caso, i primi due passaggi sono uguali per tutti i produttori. In pratica, dovrete andare all’interno delle impostazioni del vostro smartphone e cliccare sulla voce “Batteria”. Se siete in possesso di uno smartphone Samsung, nel menù che vi si aprirà, dovrete scrollare verso il basso; vi apparirà “Impostazioni di ricarica”. Cliccateci su ed attivate la “Ricarica rapida”. Nel caso di un device Xiaomi cliccate sulla nuova voce “batteria” prima e, poi, su “Incrementa velocità di ricarica” ed attivate la ricarica rapida.

Infine, per quanto riguarda Motorola, non vi resta altro da fare che portare su ON la dicitura “Usa la carica rapida”. Ora, è arrivato il momento di conoscere il mondo iPhone. In questo caso, dagli iPhone 8 in poi, Apple ha fatto sì che l’opzione di ricarica rapida fosse attiva di default e non è possibile disattivarla. Quindi controllate bene il cavo di ricarica perché potrebbe essere danneggiato e non riesce a ricaricare velocemente il vostro smartphone.