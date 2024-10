Apple: perchè i prodotti costano così tanto in Italia | Svelato il vero motivo

Finalmente sono state svelate le motivazioni per cui nel nostro Paese i prodotti Apple costano in più. Scopriamole.

L’Azienda di Cupertino è diventata, sin da subito, famosa per i suoi prodotti top di gamma, dagli iPhone ai Mac, passando per altri device e gadget del suo ecosistema.

Tra tutti questi, però, quelli maggiormente sognati dagli utenti sono, senza ombra di dubbio, gli iPhone. Sappiamo tutti che intorno a questi ultimi c’é maggiore fermento.

Anno dopo anno, infatti, le indiscrezioni sulle nuove generazioni di questi dispositivi sono sempre forti e costanti. Le motivazioni sono note a tutti.

Si tratta di dispositivi top di gamma come del resto lo sono tutti quelli Apple. Tuttavia, nel nostro paese hanno un costo più alto rispetto al resto del mondo. Ora, però, il motivo è stato svelato.

Apple, svelato l’arcano: ecco perché costano di più in Italia

Quando si decide di acquistare uno dei tanti dispositivi dell’ecosistema dell’azienda fondata da Steve Jobs, bisogna mettere in conto un esborso di denaro ragguardevole. Questo, però, è risaputo. Tuttavia, dovete sapere che questo accade soltanto all’interno dei Paesi che fanno parte dell’Unione Europea e, in particolar modo, in Italia.

Ebbene sì, avete capito benissimo. Tutti gli utenti italiani vanno incontro, purtroppo, a dei costi che risultano essere altissimi, molto più alti di quelli che devono sostenere gli utenti americani. In media, in Europa, i prodotti Apple costano circa il 10% in più. Attenzione, però, questa è una media di tutti i paesi. Quel che accade in Italia è totalmente diverso.

In Italia i dispositivi Apple costano di più: ecco perché

Prima di scoprire le motivazioni, c’é necessità di comprendere al meglio quali sono i costi che, in base ai diversi paesi, gli utenti debbono sostenere. Negli Stati Uniti d’America, la media del risparmio degli utenti per un iPhone, ad esempio, è di circa 250 euro. Parliamo di un iPhone 15 Pro Max, quindi un top di gamma. Tra i Paesi Europei, un device simile costa circa 1449 euro, mentre in Francia 1479 euro.

In Italia, invece, il costo di un iPhone 15 Pro Max si attesta a 1489 euro. Il modello base della stessa generazione, invece, negli USA costa 754 euro, mentre in Italia costa 979 euro. Fatte queste dovute premesse, ora, è doveroso capire le motivazioni di questa discrepanza di prezzi. In pratica, qui il prezzo è già comprensivo di IVA, mentre in America bisogna aggiungerla successivamente e questa varia in base allo Stato in cui verrà acquistato.