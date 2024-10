Paypal: come funziona e quanto costa il portafoglio digitale più famoso

PayPal è il portafoglio digitale maggiormente famoso in tutto il mondo. Tuttavia, non si conoscono ancora tutte le funzionalità ed i costi. Scopriamoli insieme.

Sin dall’anno del suo arrivo sul mercato, nel lontano 1998, PayPal ha avuto piena fiducia tra gli utenti che hanno iniziato ad utilizzarlo sia per trasferire il denaro ad amici e parenti in maniera semplice, veloce e sicura, sia per effettuare transazioni online. In pratica, veniva, e viene tutt’ora utilizzato, per pagare gli acquisti fatti sulle piattaforme e-commerce.

Col passare del tempo, poi, l’azienda ha iniziato a fornire numerosissimi servizi ulteriori alla propria clientela. A differenza degli altri paesi nel mondo, poi, ad esempio, in Italia, viene considerato come un Istituto di Credito. Ebbene sì, avete capito benissimo. Attenzione, però, a non farsi ingannare da questa accezione.

È inteso come Istituto di Credito, ma, a differenza degli altri, gli utenti non posseggono un conto corrente, bensì, può essere un portafoglio digitale in cui caricare le proprie carte, sia quelle di credito che quelle di debito, e, finanche, il proprio conto corrente. Scopriamo, allora, insieme, il suo funzionamento ed i suoi costi.

PayPal: transazioni sicure ed assistenza clienti sempre pronta

Abbiamo già avuto modo di accennare al suo funzionamento. PayPal consente di collegare le proprie carte all’account. Ovviamente, per farlo, bisogna creare quest’ultimo in maniera totalmente gratuita. Creato l’account, si possono inserire le carte. Da questo momento si può dare il via a tutte le operazioni possibili, dal trasferimento di denaro al pagamento online.

Inoltre, dovete sapere che si può avere tra le proprie mani anche una prepagata PayPal da acquistare nei punti vendita di Lottomatica. Questa fa parte del circuito Mastercard e costa 9,90 euro. Con questa carta si potranno anche inviare e ricevere bonifici poiché dotata di IBAN. Nel caso in cui, poi, qualcosa dovesse andare storto, sappiate che c’é l servizio clienti sempre a vostra completa disposizione.

Tariffe e sicurezza PayPal

Prima di scoprire quali sono le tariffe, bisogna sapere che la maggioranza delle operazioni sono gratuite. Chi è solito vendere qualcosa online tramite PayPal, invece, vedrà scalarsi il 3,4% dell’importo come commissione e 0,35€ per ogni transazione effettuata. Tutto ciò vale per transazioni in zona Euro, mentre chi effettua operazioni fuori zona, vedrà addebitarsi i costi per il cambio valuta.

Infine, per inviare soldi all’estero, la tariffa cambia a seconda dei paesi. Ciò che, però, è importantissimo sapere è che PayPal protegge gli acquirenti ed i venditori in qualsiasi momento. In pratica, è molto difficile essere frodati ed è un dei motivi per cui sono tanti gli utenti che, giorno dopo giorno, utilizzano questo strumento.