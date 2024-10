Alexa: tutto pronto quando arriva la nuova? Sfrutterà l’AI e sarà a pagamento

Alexa sta cambiando pelle: sarà tutta nuova e sfrutterà l’IA. Scopriamo quando arriverà e, soprattutto, quali saranno i costi.

Alexa è l’assistente vocale virtuale di Amazon che fa compagnia agli utenti da ben dieci anni. Era, infatti, il 2014 quando è arrivata la sua prima versione sul mercato internazionale. Si tratta di una vera e propria Intelligenza Artificiale che riesce ad interloquire con gli utenti e a fornire risposte più o meno esaustive.

Inoltre, c’é da dire che fornisce informazioni circa il traffico ed il meteo in tempo reale per una determinata località o sul percorso che gli utenti che ne sono in possesso debbono affrontare in un determinato momento. Consente, poi, di ascoltare brani musicali, podcast e tutto questo lo fa tramite comandi vocali.

Dopo dieci anni di duro lavoro, ecco che sta per arrivare la nuovissima Alexa. Avrà integrata l’Intelligenza Artificiale ed inizierà, finalmente, la sua scalata al vertice dopo che è rimasta indietro nella corsa a questa nuova tecnologia, sempre più presente dovunque. Scopriamo, allora, quando arriverà, le sue nuove funzionalità e, soprattutto, purtroppo, a quanto ammonterà il costo del servizio.

L’attesa per il nuovo Alexa è terminata

Finalmente gli utenti non dovranno più aspettare. Alexa, tutta rinnovata, come nuova, sta arrivando. Manca sempre meno e potrà essere fruibile da tutti. Le novità riguardano un’esperienza di utilizzo completamente migliorata grazie all’implementazione dei servigi dell’Intelligenza Artificiale. Ci sarà anche un nome totalmente nuovo, ma, al momento, non lo si conosce ancora.

C’é ancora un alone di mistero intorno al nuovo assistente Amazon, ma le notizie maggiormente importanti sono già trapelate e fanno sognare. La prima riguarda il suo arrivo che è davvero imminente, la seconda riguarda le nuove funzionalità che fanno ben sperare e la terza, infine, riguarda i costi che gli utenti dovranno sostenere per avere i suoi servigi. Scopriamo tutto questo insieme.

Nuovo Alexa: data di lancio, funzionalità e costi

Secondo quanto trapelato da alcune fonti interne, il nuovo assistente virtuale intelligente di Amazon arriverà per festeggiare il Giorno del Ringraziamento americano, ovvero, il 28 novembre. Passiamo, adesso, a ciò che è più atteso da tutti. Dovete sapere che, grazie all’Ai, denominata momentaneamente “Claude“, riuscirà ad essere maggiormente precisa, puntuale e si adatterà alle abitudini degli utenti.

In questo modo, andrà anche a proporre attività, ricette, eventi in base alle loro abitudini. Riuscirà ad interagire come chatbot anche con i bambini, ma nella massima sicurezza e garantirà acquisti sicuri su Amazon. Infine, chiudiamo svelandovi il costo di questa fantastica novità: al momento si parla di ben 10 dollari al mese.