“Disattiva USB debugging”: cosa significa questo messaggio sul telefono e cosa devi fare subito

Scopriamo insieme cosa vuol dire il messaggio di disattivazione USB debugging sullo smartphone e le operazioni da fare subito.

I cellulari vengono utilizzati, ormai, ogni giorno e non solo per telefonare o inviare messaggi sms. Come ben sapete, infatti, grazie alla connessione internet ed alle numerosissime App che, di giorno in giorno, aumentano di numero, gli utenti possono navigare in internet, optare per le piattaforme di messaggistica o per quelle social, fruire dei servizi di navigazione verso una meta prestabilita, direttamente con un solo clic.

Possiamo dire, senza ombra di dubbio, che si tratta di dispositivi che hanno rivoluzionato le vite di tutti. Tuttavia, nonostante un larghissimo utilizzo che se ne fa, sono ancora molti i segreti che li ammantano. Molte funzionalità sono sconosciute e gli utenti, al comparire di alcuni messaggi, vanno nel panico, diventano proprio matti.

Uno dei messaggi più temuti in molti casi è quello che riguarda l’USB Debugging e la sua disattivazione. Si tratta di qualcosa che appare all’improvviso e coglie impreparati. Scopriamo, allora, insieme cosa è questa funzionalità e come e perché disattivarla.

Disattivare Debug USB: ecco come fare

Prima di scendere nei dettagli della disattivazione di questa funzionalità, bisogna comprenderla al meglio. Innanzitutto, c’é da sapere che grazie ad essa si possono dare dei comandi agli smartphone tramite il proprio Pc, collegandoli tramite USB. Si tratta di una funzionalità avanzata concessa agli utenti Android.

Attraverso questa, poi, si possono attivare i permessi di amministratore e testare impostazioni e funzionalità che, altrimenti, non potrebbero nemmeno essere viste. Inoltre, gli utenti, grazie a questo semplice collegamento possono usufruire di funzionalità che sono ancora in fase di sviluppo. Fatta questa premessa, scopriamo come disattivare questa funzione.

Per la disattivazione serve entrare nelle impostazioni del device

Fruire dei permessi di amministratore e testare nuove funzionalità ancora non presenti all’interno delle versioni ufficiali è una cosa fantastica, ma può portare anche ad avere dei problemi seri relativi alla propria sicurezza ed a quella dei propri dati. Ecco perché è sempre buna norma conoscere come disattivarla. L’ecosistema Android, però, è ricco e variegato e ogni produttore di device inserisce un percorso che differisce per arrivare alla disattivazione dell’USB debugging.

Ciò che accomuna tutti è la fase di avvio. Bisogna entrare all’interno delle impostazioni. Se avete un device Samsung bisognerà entrare nelle Opzioni sviluppatore e disattivare la voce Debug USB. Nel caso di Xiaomi, invece, il percorso prevede prima il clic su Impostazioni aggiuntive e, poi, su Opzioni sviluppatore. Nel caso di Oppo, poi, basta seguire le stesse istruzioni che vi abbiamo fornito per i device Xiaomi.