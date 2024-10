Memoria Cache: che cos’é e perché ogni tanto dovresti svuotare la cartella

Scopriamo insieme cosa è la Memoria cache e perché è fondamentale svuotarla di tanto in tanto.

La memoria cache è una delle cose più importanti per tutti i dispositivi tecnologici come Pc, tablet, smartphone e, ovviamente, è di fondamentale importanza per la navigazione sul web. Questo particolare tipo di memoria fa in modo che, una volta inglobati tutti i dati utili, questi vengano archiviati, conservati, dando un aiuto efficacissimo alla memoria del disco rigido quando richiesto.

Inoltre, questo aiuto viene fornito anche ai vari browser presenti sul mercato. Per esempio, quando si effettuano ricerche sul web, il browser cerca questi dati per velocizzare l’accesso senza dover scaricare nuovamente dati che andrebbero ad appesantire la memoria e rallentare il processo.

Di cache ce ne sono diverse in giro da quella CPU a quella Google, passando per la Page cache, la Disk Cache ed altre. Prima di capire perché e quanto sia importante svuotarle, conosciamole tutte e comprendiamo le loro funzionalità.

Memorie cache: di fondamentale importanza svuotarle

Partiamo subito dalla CPU chace che è una memoria sul processore in grado di tenere a mente i dati utilizzate durante le operazioni. In questo modo non si va a pesare sulla memoria RAM. Passiamo, adesso alla Page cache. Questa è sulla RAM ed ha una spazio limitatissimo. La Disk Cache, invece, è una porzione di memoria su di un disco rigido dalla quale quest’ultimo potrà attingere a tutti i dati simili. Come abbiamo già accennato, poi, esiste anche la Web cache che memorizza le pagine web in modo da accelerare il processo di apertura dei vari siti internet già visitati in precedenza.

Infine, troviamo la Google cache che è presente in Chrome ed è sia in grado di velocizzare il processo di generazione dei siti a schermo sia di fruire di una pagina anche quando il sito sia out. Tenete ben presente che anche i dispositivi mobile hanno la propria cache con le medesime funzionalità. Fatte queste premesse, scopriamo perché è così importante svuotarla periodicamente.

Svuotare la memoria cache ha solo risvolti positivi

Lo abbiamo già accennato in precedenza, ma vogliamo ribadire che la memoria cache va svuotata in maniera periodica. Questo processo risulta essere di fondamentale importanza per i dispositivi che si utilizzano. Ebbene sì, avete capito benissimo, tutti i dati memorizzati al suo interno vanno a gravare sulla memoria dei device.

Nel caso di Pc e dispositivi Android, la cache viene svuotata automaticamente da programmi preinstallati. Quando si parla di iOS, invece, nonostante esistano programmi simili, si può fare di più. Infatti, grazie ad una funzione sconosciuta, gli utenti possono svuotare la cache ogni volta che aprono un’App. Basterà andare nelle impostazioni del device e selezionare “Svuota all’avvio delle singole App”.