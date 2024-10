Cosa fare se il Bancomat non funziona: il chip si sporca facilmente ma puoi pulirlo così

Se il Bancomat non funziona scatta il panico negli utenti, ma la soluzione può essere molto semplice: si sporcano facilmente, ecco come pulirli.

Il Bancomat è diventato, nel tempo, uno strumento di fondamentale importanza. Grazie a questa carta è possibile prelevare il denaro contante che serve per le commissioni giornaliere, all’interno degli sportelli posti nei pressi delle filiali dei vari istituti bancari che operano sul territorio nazionale.

Inoltre, poi, con l’avvento dell’obbligo del Pos per tutti i commercianti, il Bancomat si può utilizzare per effettuare i pagamenti degli acquisti all’interno di tutti i negozi fisici. Insomma, possiamo dire che senza questa piccola tessera di plastica, non si potrebbe far nulla. Purtroppo, però, molto spesso, capita che non funzioni e non si possa procedere con le operazioni di cui si ha bisogno.

Uno dei motivi principali di questa problematica è, senza ombra di dubbio, la smagnetizzazione della carta. In questo caso, bisogna ricorrere all’ausilio della propria Banca per averne un duplicato. Tuttavia, può capitare che il problema sia conseguenza di una causa meno allarmante. Ebbene sì, avete capito benissimo. Dovete sapere, infatti, che la carta può essere soltanto sporca e deve essere pulita facendo molta attenzione.

Pulisci così il chip della tua carta per utilizzarla di nuovo

Può capitare, come già accennato in precedenza che la carta in possesso possa essere sporca e non si riesca a svolgere le operazioni di cui si ha necessità, dal prelievo bancomat al pagamento degli acquisti. Pulirla è davvero un gioco da ragazzi e si impiega pochissimo tempo. Bisogna, però, fare molta attenzione durante le operazioni di pulizia.

Innanzitutto, prima di procedere, è sempre bene informarsi se il proprio Istituto di Credito abbia diramato una guida alla pulizia delle carte di credito da questo emesse. Se non dovessero esserci, ecco alcuni consigli pratici per risolvere istantaneamente la fastidiosissima problematica.

Procedere con molta cura, come se fosse un intervento chirurgico salva vita

Per evitare problemi ulteriori bisogna riporre molta attenzione alle operazioni di pulizia. Innanzitutto, è fondamentale il lavaggio delle proprie mani con acqua e sapone. Fatto ciò, prendete un panno in microfibra asciutto e pulite la carta. Non usate prodotti chimici. Questi possono danneggiare il chip.

Su quest’ultimo, poi, strofinate un cotton fioc con alcool isopropilico al 70% per rimuovere lo sporco che vi si è depositato all’interno. Una volta terminato, fate asciugare il tutto all’aria e potrete utilizzarla nuovamente, facendo attenzione a conservarla nel migliore dei modi.