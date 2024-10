Emoticons: forse non conosci queste tra le più strampalate e poco usate

Le emoticons vengono utilizzate ogni giorno ed a qualsiasi ora, ma ce ne sono alcune davvero strane che non vengono mai utilizzate. Scopriamo quali sono.

Quando si scrive un messaggio ad una persona amica o a un parente, molto spesso, ci si ritrova ad inviare, a corredo, anche delle emoticons. Queste consentono di rafforzare il significato del testo scritto o del messaggio vocale inviato. A volte, però, capita che si mandino emoji a caso e si rischia di fare brutte figure.

Ebbene sì, avete capito benissimo, ogni emoji ha un significato diverso dalle altre, ben preciso e vanno utilizzate nel momento giusto. Ce ne sono davvero tantissime e, proprio per questo motivo, non è difficile sbagliarsi. In più, dovete sapere che ne esistono, in gran numero, di strampalate, bizzarre e sono anche poco conosciute.

In realtà, si tratta di emoji che è possibile ricreare grazie alla tastiera del device in proprio possesso. Sono arrivate da poco tempo, circa un anno, sono oltre 200 e tutte sono un mix di emoji conosciute. Scopriamo insieme come utilizzarle e, soprattutto, come crearle in maniera molto semplice.

Nuova funzionalità per emoticons

Google ha voluto stupire tutti i sui utenti, quelli, in particolare, che utilizzano la sua tastiera Gboard. Si tratta di una funzionalità molto, ma molto semplice che, oltre a far sì che si possano creare faccine buffe, ha anche un nome alquanto bizzarro. Si chiama, infatti, “Emoji Kitchen“. Questa cucina delle emoji consente di combinare insieme due o più faccine.

Ebbene sì, avete capito benissimo. I risultati che ne verrà furi vi faranno scompisciare dalle risate e non vedrete l’ora di inviarle a tutti per divertirvi insieme. Potrete farlo sia sulle piattaforme di messaggistica sia su tutti i Social. Scopriamo allora come poter fruire di questa nuova funzionalità.

Emoji Kitchen, il dono divertente di Google

Bisogna essere obiettivi e, soprattutto, sinceri al massimo. Tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo pensato a cosa potesse venir fuori nel caso in cui si combinassero due o più emoji insieme. Bene, ora è il momento di farlo. Ad esempio, potrete avere un hot dog con la testa di un lama o una scimmia che contestualmente non vede, non sente e non parla.

Ovviamente, non è assolutamente finita qui. Se, ad esempio, inviate una emoji ed una stella cometa, quest’ultima la renderà super confusa, mentre se associate un alieno la cacca ad un’altra emoji, il risultato sarà davvero super buffo. Per attivare questa funzionalità, andate nelle impostazioni della tastiera Gboard alla voce “Emoji, adesivi e GIF“. Abilitate i suggerimenti mentre digitate emoji ed adesivi ed il gioco è fatto. Ne vedrete delle belle.