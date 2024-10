Cestino WhatsApp: dove finiscono i contenuti eliminati e come svuotarlo

I messaggi ed i contenuti eliminati su WhatsApp vanno a finire qui. Scopriamo dove si trovano e come svuotare tutto.

Quando parliamo di WhatsApp, lo facciamo per elogiarne le sue qualità, le sue funzionalità e, ovviamente, il fatto che sia sempre in costante aggiornamento. In questo modo, gli sviluppatori riescono a fornire agli utenti la migliore delle esperienze di utilizzo possibili della piattaforma.

Questo continuo movimento fa sì che non tutto ciò che c’é di nuovo venga recepito subito da tutti. C’é necessità di tempo per la scoperta totale. Ci sono, infatti, delle funzioni che sono sconosciute ai più. C’é da dire, poi, che questa è la piattaforma di messaggistica maggiormente utilizzata al mondo.

Sono tre i miliardi di utenti che ogni giorno si avvalgono dei sui servigi per inviare messaggi di testo, vocali, contenuti multimediali e per effettuare chiamate e videochiamate. Molto spesso, poi, alcuni messaggi vengono cancellati. Il punto su cui focalizzare la propria attenzione è dove vanno a finire. Scopriamo insieme dove si trova il cestino di WhatsApp.

Messaggi, foto e video cancellati: ecco dove trovarli

Di messaggi e contenuti multimediali se ne inviano miliardi ogni giorno ed a qualsiasi ora. Capita, però, che ci sono occasioni in cui questi vengano cancellati dalla chat per evitare spiacevoli inconvenienti che porterebbero a rotture di rapporti di amicizia o che farebbero arrossire gli interlocutori. Insomma, vengono cancellati per evitare brutte figure.

Il quesito che tutti si pongono è dove queste vanno a finire; si vuole conoscere, per filo e per segno, dove si trova il cestino di WhatsApp in modo, magari, da poter visionare un messaggio scritto o ascoltare un video o vedere una foto per capire se si è fatta la cosa giusta cancellando tutto. Ebbene, stiamo per darvi una risposta sconvolgente.

Se non hai fatto il backup non potrai trovare più nulla

Prima di scoprire dove vanno a finire le chat cancellate o i messaggi, bisogna prendere coscienza del fatto che non esiste affatto un cestino di WhatsApp, bensì, solo grazie al backup delle conversazioni, queste ultime si potranno riprendere. Per farlo con un device Android è davvero molto semplice. Una volta effettuato il backup, tutto ciò sarà reperibile su Google Drive.

Potrete effettuarlo ogni giorno, ma anche con cadenza settimanale o mensile. Se, invece, siete in possesso di un iPhone, allora, dovete sapere che potrete trovare i vostri backup su iCloud, ripristinare il più recente in modo da trovare nuovamente tutto ciò che avete cancellato in precedenza.