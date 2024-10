C’è una batteria performante per dispositivi elettronici e auto: qual è e come funziona

La ricarica di dispositivi tech e di auto elettriche non teme più confronti. Con questa batteria non ce n’é per nessuno: scopriamola.

Uno dei maggiori problemi che gli utenti riscontrano sia nel caso di dispositivi tecnologici come smartphone o PC, fissi e portatili che essi siano, ad esempio, sia nel caso di auto elettriche, è quello di fare brutte esperienze con la batteria. In pratica, capita che si scarichino troppo velocemente le prime e si ha necessità di collegarle alla corrente elettrica nel bel mezzo della giornata.

Mentre le seconde hanno necessità di una delle colonnine di ricarica presenti sulle strade del territorio nazionale. Finalmente, però, è arrivata una batteria che non ha paura di nulla. Ebbene sì, avete capito benissimo. Questa batteria non ha necessità di ore infinite di ricarica. In pochissimi minuti, anzi, pochissimi secondi, arriverà al 100%.

Questo è ciò che promette l’istituto che ha sviluppato e prodotto una nuova tipologia di batteria che farà felici gli utenti di tutto il mondo, siano essi fruitori di smartphone, pc, tablet o automobilisti in possesso di veicoli elettrici. Scopriamo insieme di cosa si tratta e come funziona.

La nuova frontiera delle batterie arriva dalla Corea del Sud

La notizia fantastica arriva direttamente dal KAIST, ovvero l’Istituto Coreano di Scienza e Tecnologia Avanzata che ha studiato qualcosa di completamente nuovo. Si parla di una tecnologia ibrida che parte, però, da una base di ioni. Le premesse, così come le promesse, sono davvero allettanti per tutti ed hanno fatto già volare con la fantasia in tanti.

Sarà una vera e propria rivoluzione del mercato delle batterie in tutto il mondo. Quelle conosciute ed utilizzate sino ad ora, ovvero le batterie allo stato solido, verranno letteralmente soppiantate da quelle nuove. Vediamo l’annuncio del KAIST cosa prevede e capiamo bene il funzionamento della nuova tecnologia.

Nuove batterie agli ioni di sodio: il futuro è qui

La nuova tecnologia utilizzata dall’istituto sudcoreano è all’avanguardia. In pratica, integra materiali per gli anodi delle batterie con i catodi dei supercondensatori; in questo modo le batterie riescono ad accumulare energia con capacità maggiore. In pratica, dopo il processo che le porta a scaricarsi, si ricaricano in maniera più veloce alle batterie agli ioni di litio.

Il sodio, poi. è reperibile in maggiori quantità rispetto al litio. Si ricarica in pochissimi secondi e, per tale motivo, si tratta di batterie funzionali alla ricarica rapida sia dei veicoli elettrici sia dei dispositivi tech. Al momento è ancora in fase di studio, ma si prevede che possa essere prodotta per essere commercializzata a breve.