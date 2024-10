Problemi Gmail: cosa fare se non arrivano più i messaggi ma internet funziona

Quando si riscontrano problemi con Gmail nonostante la connessione sia funzionante non bisogna allarmarsi. Scopriamo cosa fare.

Gmail è uno dei tanti servizi offerti, in maniera totalmente gratuita, dal colosso tecnologico di Mountain View. Ovviamente, stiamo parlando di Google che, grazie a questo suo prodotto, consente agli utenti di inviare e ricevere mail con o senza allegati, quest’ultimi anche di grandi dimensioni.

Ovviamente, però, c’é da dire che grazie a Gmail si può usufruire di numerosissimi altri servigi, a partire, ad esempio, dal Calendario fino all’inserimento dei contatti. Insomma, può essere utilizzato anche come servizio per tenere sotto controllo impegni, scadenza, di concerto con gli altri che Google offre.

Purtroppo, però, può capitare che si riscontrino dei problemi più o meno grandi. Uno di questi riguarda i messaggi che non arrivano nonostante vengano inviati. Come risolvere tale problematica? È davvero semplicissimo. Scopriamolo insieme. Non ci vorrà molto tempo e non occorrono sforzi immani.

Messaggi che non arrivano su Gmail: il modo semplice per risolvere il problema

Gli eventi avversi che riguardano tale servizio sono, per la maggior parte, legati ad una connessione lenta o assente. In questo caso, bisognerà riavviare il dispositivo utilizzato in quel momento, e scollegarlo alla rete internet, mobile o Wi-Fi che essa sia. Nel caso in cui i problemi dovessero persistere, meglio riavviare il router ed aspettare qualche minuto per riprovarci.

Se i problemi continuano, collegatevi ad altra rete e contattate il provider dei servizi internet per inviare una segnalazione. Purtroppo, però, può capitare che, nonostante la connessione internet sia viva e vegeta e, soprattutto, funzionante, ma i messaggi non arrivino. Scopriamo cosa è meglio fare.

Connessione internet al top, ma i messaggi su Gmail non arrivano: risolvi così

Ci sono dei casi in cui la connessione internet non è colpevole dei problemi che si riscontrano. Ebbene sì, avete capito benissimo. La colpa, in alcuni casi è da imputare al browser utilizzato. Innanzitutto, bisogna verificare se quest’ultimo sia aggiornato all’ultima versione disponibile. Se non lo è, bisogna assolutamente provvedere all’installazione del suo aggiornamento.

Fatto ciò, bisogna controllare le estensioni ed i componenti aggiuntivi. Basterà disinstallarli uno alla volta per capire se sono responsabili dei malfunzionamenti. Ogni volta che lo fate, avviate Gmail per scoprire se il problema è risolto. Svuotate anche la cache prima di avviare il servizio. Se, poi, non noterete alcun cambiamento, allora, provate ad utilizzare un dispositivo diverso per capire se funziona.