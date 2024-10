Cosa fare se la Smart TV non si collega: c’è solo una soluzione possibile da fare in pochi secondi

Quando lo Smart TV in casa non si collega, c’è solo una cosa da fare. Scopriamo di cosa sì tratta.

Di Smart TV in ogni casa delle famiglie italiane ce ne sono almeno due. Vengono utilizzati, come ben sapete, sia per visionare i programmi dei palinsesti delle varie emittenti televisive, sia per fruire dei tanti contenuti in streaming offerti dalle tantissime piattaforme che sono presenti sul mercato.

Proprio per questo motivo, c’é necessità di connessione internet. Il televisore può essere collegato sia tramite cavo ethernet che wireless. Farlo risulta essere molto, ma molto semplice, nonostante possano capitare degli inconvenienti che impediscono la connessione. In pratica, può capitare che lo smart tv non si colleghi.

Quando accade questo, ovviamente, si va nel panico e si pensa subito al peggio. Dovete sapere, però, che c’é la possibilità di risolvere la problematica in maniera molto semplice ed anche velocemente. Ebbene sì, avete capito benissimo. C’é un solo modo per farlo e ve lo spieghiamo adesso.

Ecco cosa fare quando lo smart tv non si collega

Prima di scoprire quale sia la procedura giusta per ripristinare il collegamento del televisore, bisogna fissare bene in mente tre punti fondamentali. In pratica, sono tre i casi in cui il televisore ha difficoltà di collegamento. Il primo tra questi si presenta quando il televisore è connesso, mala linea non è disponibile.

In questo caso, bisogna verificare il router. Provate a collegare uno smartphone alla rete Wi-Fi e se anche questo non si collega, vi conviene riavviare il router dopo averlo tenuto 30 secondi spento. Nel caso in cui il problema sussista, farete meglio a contattare il provider dei servizi internet. Se, invece, lo smartphone riesce a collegarsi, non avrete altra soluzione che ripristinare le impostazioni di fabbrica del televisore. Attenzione, però, perché non è finita qui.

Televisore connesso, ma internet lento o App che non si avvia

Se il televisore è connesso, ma la connessine è lenta, la causa è da ricercare al Wi-Fi poco potente o a un sovraccarico della rete. Verificate la velocità di connessione dal pannello delle impostazioni e, se risulta essere molto lenta, meglio passare ad una velocità di connessione con frequenza di 5 GHz, più potente anche se copre una distanza minore. Se i problemi continuano, avvaletevi dei servigi di un cavo ethernet.

Infine, può anche capitare che nonostante la connessione sia ottimale, un’applicazione non funzioni. O meglio, capita che sol una delle tante App presenti abbia difficoltà. In questo caso, scollegate lo smart tv e ricollegatelo alla rete dopo 30 secondi. Se il problema persiste, contattare il fornitore dell’App.