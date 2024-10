Apple: cosa sappiamo dei nuovi Mac in arrivo nei negozi

Stanno arrivando finalmente i nuovissimi Mac di Apple. Ecco tutto quello che c’é da sapere per non farsi trovare impreparati.

Sono da pochissimo tempo arrivati i nuovi smartphone tanto attesi prodotti dall’azienda di Cupertino ed ora gli utenti e gli appassionati di tutto il mondo, non vedono l’ora di vedere, di toccare con mano quelli che saranno i nuovi computer. Sappiamo tutti quanta attesa ci sia quando si parla dell’ecosistema Apple.

Certo, i device che maggiormente attirano la curiosità di tutti sono gli iPhone, ma possiamo dire, senza timore di essere smentiti, che i Mac non sono poi così meno apprezzati. Si tratta di dispositivi super performanti, dalle prestazioni top di gamma. Sono tante le notizie che sono circolate in questi ultimi mesi ed ora manca poco al loro lancio.

Arriveranno tutti con il nuovissimo chip M4, dai Mac Book Pro ai Mac Mini, passando per gli iMac. Insomma, ce ne sarà per tutti i gusti. l loro arrivo, però, sarà scaglionato; non verranno presentati tutti insieme e proprio questo sta facendo salire ancora di più la curiosità tra gli utenti nel mondo. Scopriamo insieme quali sono i device in arrivo e le loro caratteristiche.

Negozi pronti ad accogliere i nuovi Mac

Saranno dei device all’avanguardia, dei dispositivi da far girare la testa. Partiamo subito dai nuovi MacBook Pro da 14 e 16 pollici con chip M4 e dai Mac mini con chip M4 e M4 Pro. Infine, sono in arrivo i nuovi iMac, anch’essi con chip M4. Manca davvero poco al loro lancio. Il periodo previsto è la fine di questo mese di ottobre.

C’é da attendere un poco, invece, per i MacBook Air da 13’’ e 15’’ con chip M4. Questi arriveranno insieme al nuovo anno. In seguito, poi, ci sarà spazio anche per i Mac Studio e Mac Pro. Insomma, sarà un anno straordinario. Ora, però, siamo pronti a svelarvi come saranno i nuovi MacBook Pro.

MacBook Pro 14”: straordinariamente folle

Innanzitutto, secondo quanto trapelato da alcune indiscrezioni, ci sarà il chip M4 con CPU e GPU 10 core. Nel caso di acquisto del modello base, gli utenti avranno a disposizione ben 16GB di RAM. Inoltre, aumenterà il numero standard di porte Thunderbolt. Si nota già un miglioramento nelle prestazioni con maggiore RAM.

Si parla del doppio del suo predecessore, e ben 3 porte Thunderbolt rispetto alle due canoniche. Altra novità importante riguarda la scelta delle colorazioni. Ebbene sì, si potrà contare anche sul colore Space Black. Non resta altro da fare che attendere il loro arrivo.