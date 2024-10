Tariffe per Cellulari: questa compagnia vince ad Ottobre | Solo 4,99 al mese

C’é una compagnia telefonica che, in questo mese di Ottobre, straccia la concorrenza con le sue promozione. Scopriamo di quale si tratta.

In Italia, i provider di servizi telefonici sono tantissimi e si suddividono in due categorie: quelli proprietari di rete e quelli virtuali. Tra i primi annoveriamo, ad esempio, Tim, Vodafone, Wind Tre. Tra gli operatori virtuali, invece, non possiamo non menzionare, ad esempio, Ho. Mobile o PosteMobile e Very Mobile, tra i tanti.

Per quanto riguarda questi ultimi, ognuno di essi, si appoggia al segnale di uno dei proprietari di rete per consentire ai propri utenti di inviare e ricevere telefonate e messaggi e per la navigazione internet. La tecnologia sfruttata per quest’ultima è quella 4G, ma ci sono provider virtuali che stanno iniziando a proporre promozioni con tecnologia 5G.

Questo mese di Ottobre è proprio un operatore virtuale ad essere il mattatore. Ebbene sì, avete capito benissimo, ha messo su un’offerta strepitosa. In realtà, possiamo dire che abbia prorogato la scadenza di quest’ultima. Pensate che il costo mensile è di soli 4,99 euro al mese. Scopriamo insieme di quale operatore telefonico si tratta ed il bundle compreso in promozione.

Very Mobile straccia tutti ad Ottobre

L’operatore telefonico mattatore di questo mese è Very Mobile. È nato solo 4 anni fa, nel 2020, ma già può vantare su ben 20 milioni di utenze telefoniche mobile. Non sono male nemmeno i numeri delle utenze di rete fissa. Queste, ad esempio, si attestano a circa 3 milioni. Si tratta di numeri di tutto rispetto ed in ulteriore ascesa.

Questo provider virtuale si appoggia al segnale di uno degli operatori telefonici italiani più conosciuti ed apprezzati. Parliamo di Wind Tre che consente a Very Mobile di raggiungere il 99,9% del territorio italiano. Scopriamo, allora, qual è la promozione mensile da non perdere. Siamo sicuri che ne resterete meravigliati.

Very GigaX2: solo 4,99 euro al mese ed un bundle esagerato

La promozione in questione è una di quelle che può essere attivata a tempo. Infatti, c’é una scadenza e questa è stata prorogata, come già accennato, al prossimo 21 ottobre. Sappiate che è valida sia per quanti sono già clienti Very sia per tutti quelli che hanno necessità di cambiare operatore effettuando la portabilità del proprio numero telefonico.

Requisito imprescindibile per accaparrarsi questa offerta strepitosa è optare per la ricarica automatica. Passiamo, adesso al bundle compreso nel prezzo. Gli utenti avranno a disposizione minuti ed sms illimitati e ben 150 GB di navigazione internet inclusi con tecnologia 4G. Inoltre, dovrete sapere, che i primi due mesi sono completamente gratuiti.