Le ditate sullo schermo del Telefonino sono un incubo: come pulirle ed eliminarle definitivamente

Una delle peggiori brutture è avere le ditate sugli schermi degli smartphone. Scopriamo come eliminarle per sempre.

Gli smartphone vengono utilizzati molto, ma molto spesso. Forse, potremmo dire che questi dispositivi vengano utilizzati finanche troppo durante la giornata e finiscono con l’isolare gli utenti da quella che è la realtà. Insomma, creano dipendenza e fanno che che non ci si interessi degli accadimenti, degli affetti che la vita dona ogni giorno.

Proprio il fatto di utilizzarli in qualsiasi situazione ed in qualsiasi momento, porta ad avere dei problemi non da poco. Infatti, possiamo dire, senza timore di essere smentiti, che la batteria di questi dispositivi venga messa sotto sforzo da un utilizzo massivo e dalle varie applicazioni che vengono scaricate ed installate dagli utenti.

Ovviamente, non è finita qui. Ci sarebbero tante problematiche da porre alla vostra attenzione, ma sarebbe lunghissimo e, soprattutto, anche molto noioso farlo. Quello di cui vogliamo parlarvi, invece, riguarda lo schermo che risulta essere sempre sporco. Avete presente le impronte lasciate ad ogni tocco? Bene, noi siamo qui a spiegarvi come eliminarle, ma non provvisoriamente. Scopriamo come fare.

Addio alle ditate dallo schermo del telefonino

Si tratta del sogno di tutti gli utenti in possesso di smartphone. Parliamo del fatto di eliminare per sempre quelle fastidiosissime impronte dagli schermi. È qualcosa di cui, molto spesso, ci si vergogna, soprattutto quando bisogna prestare il proprio smartphone ad altre persone che ne hanno necessità.

Tuttavia si tratta di una problematica che può essere risolta non in maniera temporanea, ma definitiva. Le operazioni da mettere in pratica non sono difficile e non prendono tantissimo tempo. Pensate che non c’é neanche da fare sforzi immani. In pochissimi istanti lo schermo del telefonino tornerà come nuovo e non ci saranno mai più impronte.

Due ingredienti presenti in casa miscelati con acqua

Per ottenere i risultati sperati, bisogna soltanto ottenere una miscela giusta, facendo molta attenzione a quelle che sono le dosi che vi indicheremo. Solo in questo modo potrete ottenere la pozione magica che farà felici tutti. Innanzitutto, bisogna prendere un cucchiaio da cucina ed uno spruzzino. Una volta aperto, iniziate con l’inserimento di un cucchiaio di detersivo per piatti.

Il secondo ingrediente, invece, è il brillantante per lavastoviglie. Anche in questo caso ne basta un solo cucchiaio. Ora, non vi resta altro da fare che inserire 150 millilitri di acqua tiepida ed il gioco è fatto. Chiudete lo spruzzino, agitate bene la miscela creata e spruzzatela su di un panno in microfibra. Passate quest’ultimo sullo schermo del dispositivo e direte addio alle ditate fastidiose.