Sono arrivate 8 nuove emoji: eccole tutte | Puoi già condividere i tuoi nuovi stati d’animo

Ben 8 nuove emoji da condividere nei messaggi e negli stati: tutte basate sugli stati d’animo. Scopriamo quali sono ed i significati.

Le emoji, ormai, fanno parte del linguaggio quotidiano degli utenti di tutto il mondo. Vengono inserite in qualsiasi messaggio inviato o solo per rispondere a messaggi che vengono spediti da altri utenti. Molto spesso vengono utilizzate a caso e nessuno si cura del giusto significato. Si finisce, così, con l’avere problemi di comprensione.

A volte, poi, si rischiano anche brutte, anzi, bruttissime figure. Il motivo principale è che le emoji presenti in giro sono davvero tantissime. Ora che ne sono arrivate di ulteriori si corre il rischio di fare, finanche, maggiore confusione. Come già accennato in precedenza, le nuove emoji sono otto.

Per evitare utilizzi impropri, andremo a scoprirle tutte, conoscendo a fondo il loro significato. Solo così eviteremo di dar loro un significato diverso da quello per cui sono state create. Non crederete ai vostri occhi quando le conoscerete. Sono tutte davvero molto interessanti.

Ecco le nuove emoji da utilizzare nei vostri messaggi

Tra le otto emoji appena arrivate ce n’é una che era molto, ma molto attesa. Parliamo della faccina esausta. Ebbene sì, avete capito benissimo, si potrà finalmente utilizzare questa faccina dall’espressione molto tesa e con le borse sotto gli occhi. C’é, poi, anche una emoji splatter. Si tratta di una macchia, di uno spruzzo di un liquido viscoso.

Si puà pensare, ad esempio, al sangue, in questo caso. Spazio anche al ravanello e ad una pala, l’attrezzo che serve a muovere terra, sabbia, ma anche la neve quando è inverno. Si vede anche uno strumento musicale che fa parte della tradizione di alcuni popoli. Parliamo dell’arpa che è il simbolo dell’Irlanda, del suo Governo ed anche di un’azienda molto famosa che produce birre apprezzate in tutto il mondo.

Impronta digitale, un albero spoglio e una nuova bandiera

Tra le otto nuove emoji, c’é un’impronta digitale. Magari, nell’immaginazione di chi l’ha creato, questa dovrà essere utilizzata nel momento in cui si vuole accusare qualcuno di aver compiuto qualcosa di losco. Altra emoji è quella dell’albero spoglio. Questa ha il significato più attuale tra le tante. È stata voluta fortemente per sensibilizzare gli utenti.

Infatti, è una emoji che riguarda i cambiamenti climatici e, in particolar modo, un problema che riguarda tutti da molto vicino: parliamo della siccità. Infine, ecco la nuova bandiera che non è quella di uno Stato in sé, di una Nazione, bensì di una regione: la bandiera di Sark, un’isola che si trova nel Canale della Manica e che dipende dalla monarchia britannica.