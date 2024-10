Smart Ring: sarà il regalo del Natale 2024 | Quali sono i migliori in vendita

Ci stiamo avvicinando alle Festività natalizie e sembra proprio che uno dei regali più scelti saranno gli Smart Ring. Scopriamo i migliori in circolazione.

I dispositivi tecnologici sono diventati quelli maggiormente richiesti come regalo anche dai bambini. Ovviamente, di conseguenza, sono anche quelli che vengono acquistati come dono, in special modo durante le festività natalizie. Fino ad ora, smartphone, tablet, pc erano ai primi posti di questa speciale classificale globale.

Un posto d’onore era occupato anche dagli smartwatch, in particolar modo quelli prodotti da Apple e Samsung. Tuttavia, adesso, le cose sono cambiate radicalmente. Il regalo del prossimo Natale sarà l’anello smart o, come è meglio conosciuto, lo Smart Ring. Ebbene sì, avete capito benissimo. Le motivazioni che hanno portato ad una scelta simile sono tante.

Su tutte, non possiamo non menzionare il fatto che, a parità di funzione rispetto agli smartwatch, questi gadget siano meno ingombranti. Basta infilarseli al dito ed il gioco è fatto. Insomma, si avranno tutte le informazioni necessarie senza dover indossare orologi né visionare ogni cinque minuti il proprio smartphone. Scopriamo insieme quali sono i migliori di questo 2024.

Ecco i migliori Smart Ring del momento per un Natale super tech

Tra i tanti che ci sono sul mercato, ne abbiamo scelti cinque affinché potrete optare per quello più adatto alle esigenze vostre e di chi lo riceverà in dono. Ad esempio, tra quelli più economici sul mercato, c’é, senza ombra di dubbio il Fiorky R02. Oltre essere quello che costa meno, si parla di circa 25 euro, è un device che comunque garantisce numerose funzionalità come il monitoraggio dei dati sul fitness e la salute di chi lo indossa. È compatibile sia con device Android che con quelli iOS.

Inoltre, è resistente all’acqua. Altro gadget da non perdere è l’Ultrahuman Ring Air. Si può scegliere tra quattro colorazione, dal nero lucido all’opaco, passando per l’argento e l’oro. Basta un’App per tenere monitorati sia i parametri vitali che tutte le attività fisiche svolte. Costa circa 379 euro e con soli 5 euro in più, potrete acquistare il kit che vi consente di scegliere la taglia giusta. Andiamo, ora, a scoprire il podio di questa classifica.

I migliori tre Smart Ring del momento

Al terzo posto c’é l’ Amazfit Helio Ring che costa circa 180 euro. È molto bello, elegante, ma ha un neo: deve, per forza di cosa essere associato ad uno smartwatch Amazfit. Una delle sue peculiarità è la misurazione dei parametri sia della salute fisica che di quella mentale. Passiamo, adesso al secondo posto che è occupato dal Samsung Galaxy Ring che costa 449 euro. È un dispositivo leggerissimo, resistente all’acqua e con una batteria che dura un casino.

Oltre tutte le funzioni solite, rileva anche se un utente russa e si muove durante il sonno; inoltre ha la Galaxy Ai. Unico neo è l’incompatibilità con iOS. Infine, al primo posto c’é lui, l’Oura Ring Gen3, bello, elegante, ed il più completo tra tutti. Vi diciamo subito il problema: c’é necessità di un abbonamento mensile di 5,99 euro per poterlo utilizzare al meglio. Per il resto, ha tutte le funzionalità che un utente richiede da questi gadget. Il suo costo? 329 euro.