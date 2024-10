Facebook Live contenuti multimediali: come scaricare e salvare i video

Scopriamo insieme come scaricare e salvare i video direttamente da Facebook live. È semplicissimo.

Facebook è una delle piattaforme social di proprietà di Meta ed è tra quelle con maggior numero di anni di esperienza sulle spalle. Nel tempo, la sua tenuta è stata minacciata dalla nascita di altre piattaforme simili. C’è da dire, però, che ha tenuto bene ed è ancora quella maggiormente utilizzata in tutto il mondo.

Grazie ad essa si può restare in contatto con altri utenti in qualsiasi luogo essi si trovino. Coloro che sono in possesso di un account, hanno la possibilità di condividere stati con solo testo, con link o corredati da foto e video. Inoltre, si ha la possibilità, sia attraverso i propri profili, sia attraverso Pagine gestite di trasmettere video in diretta.

È proprio su quest’ultimo che vogliamo focalizzare la nostra attenzione. Ebbene sì, avete capito benissimo. Molto spesso, questi video risultano essere davvero interessanti e nessuno ha voglia di perderli. Per questo motivo nasce la necessità di scaricarli e salvarli per poterli rivedere in qualsiasi momento. Farlo è davvero molto, ma molto semplice. Scopriamo come fare.

Ecco come scaricare un video dal proprio profilo

Partiamo subito, analizzando come procedere a scaricare e salvare i video Facebook Live dal proprio profilo. Innanzitutto, bisogna accedere alla piattaforma da PC con il proprio profilo. Aprite il menù video, cliccate sul video da scaricare per visualizzarlo a schermo interno e troverete, accanto al nome, tre puntini da cliccare.

Fatelo e si aprirà un menù dal quale selezionare l’opzione “Scarica il video“. In un solo secondo, partirà il download e, magicamente, vi ritroverete il video sul vostro PC da poter visionare sempre e condividere con i vostri contatti. Passiamo, adesso, alle Pagine gestite e ad un trucco Bonus.

Se gestisci una Pagina hai due soluzioni possibili

Chi gestisce una Pagina, ha due possibilità, entrambi semplici e veloci, per scaricare i video Facebook Live. La.prima di queste consiste nell’accedere alla Pagina in questione da PC. Cliccate su “Video in diretta“, aprite quello da scaricare a tutto schermo e cliccate sui tre puntini accanto al nome della pagina. Scegliete l’opzione “Scarica il video” ed il gioco è fatto.

Tuttavia, c’è un’altra possibilità di scaricare video dalle Pagine. In questo caso, però entra in gioco Meta Business Suite. Cliccate su “Contenuto”, prima e, poi, su “Post e Reels”. Qui dovrete scegliere il video in diretta da scaricare e cliccare sui tre puntini. In quest’ultimo caso, poi, potrete scegliere se scaricare in SD o se farlo in HD.