Quale Blog aprire: è la prima domanda importante che devi farti | 5 idee originali nel 2024

Prima di intraprendere un viaggio è sempre bene porsi dello domande. Vale anche per l’apertura di un blog: scopriamo le migliori idee in giro.

Quando si decide di aprire un blog, bisogna porsi alcune domande fondamentali. Ovviamente, però, a queste devono seguire delle risposte efficaci. Innanzitutto, bisogna chiedersi quali sono le migliori proposte su cui puntare, quelle maggiormente seguite ed apprezzate. Inoltre, bisogna capire se questa idea di blog punta anche al guadagno.

Ovviamente, bisogna partire dal presupposto che, per qualsiasi argomento, c’é una quantità infinita di blog che lo trattano. Inoltre, vi consigliamo di non creare qualcosa che tratti argomenti di varia natura. Meglio propendere per un solo argomento da sviluppare giorno dopo giorno, in questo modo sarà anche tra i preferiti di Google stessa.

Infine, prima di svelarvi qual è la top five dei blog per questo 2024, vi diciamo che sarebbe meglio parlare di argomenti conosciuti. Ora, fatte le dovute premesse, vi sveliamo le migliori idee da sviluppare quest’anno.

Punta su questi argomenti: avrai un successo strepitoso

Ai primi 5 posti di questa speciale classifica ci sono, senza ombra di dubbio, i blog di cucina. Attenzione ad incappare in errori grossolani. Non copiate ricette da altri portali, ma mettete in moto la vostra creatività per creare contenuti originali. Potrete anche guadagnarci con Google AdSense o tramite affiliazione con prodotti Amazon inserendo il loro link per l’acquisto Altro metodo di guadagno è l’affiliazione con TripAdvisor per promuovere posti in cui mangiare e la scrittura di libri di ricette.

Altra tipologia di blog ottima da sviluppare è quella riguardante i viaggi e consigli per viaggiare in sicurezza o in maniera economica. Anche in questo caso ci si può guadagnare con Google AdSense o scrivendo e-book in cui parlate delle vostre esperienze. Inoltre, ci si può affiliare a Booking, vendere foto dei viaggi o sponsorizzare agenzie. Ora, però stiamo per scoprire il podio di questa speciale classifica.

La top 3 dei blog originali da creare

Al terzo posto della classifica, ci sono i blog di fotografia. Si tratta di un argomento molto, ma molto seguito e di argomenti su cui spaziare ce ne sono tantissimi. Potrai guadagnarci vendendo scatti fotografici o sfondi. Inoltre, i ricavi arrivano anche da Google AdSense o dall’affiliazione con Amazon e dalla scrittura di e-book. Il secondo posto, lo occupa la categoria Musica. Si tratta di un argomento chiave per musicisti ed anche per chi ama la musica in generale. Anche in questo caso gli argomenti sono i più disparati, dalla passione in generale per la musica, alla sua storia fino agli strumenti musicali, loro curiosità e corsi di musica. Si può guadagnare dai corsi online e da Google AdSense o dalla vendita di brani musicali e facendo affiliazioni con Amazon indicando link di strumenti musicali.

Infine, eccoci arrivati al blog che occupa il primo posto. L’idea più originale è quella che porta alla creazione di un blog di lettura. Ebbene sì, avete capito benissimo. Ce ne sono pochi nel nostro paese. Potrete spaziare dall’invito alla lettura fino ai libri che sono in uscita. Ovviamente, potrete anche pubblicizzare ciò che scrivete. In questo caso, l’affiliazione su Amazon risulta necessaria per guadagnare, indicando link per l’acquisto di libri di autori terzi o dei vostri manoscritti. Inoltre, potrete creare e-book ed audiolibri e affiliarvi a Google AdSense.