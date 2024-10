WhatsApp Web: come accedere dal tablet in pochi secondi e quali sono le funzioni principali

WhatsApp, è possibile accedervi dal tablet, senza smartphone. Lo si può fare in pochi secondi. Scopriamo in che modo e quali sono le sue funzioni.

Nell’ultimo periodo si ribadisce, fino allo sfinimento, che WhatsApp sia la piattaforma di messaggistica che più viene utilizzata in tutto il mondo. Tale affermazione è straordinariamente vera. Infatti, si tratta dell’App del genere più scaricata ed installata. Di utenti che, ogni giorno ed a qualsiasi ora, sfruttano i suoi servigi ce ne sono quasi tre miliardi.

Le motivazioni sono sempre le solite. Si parla dei continui aggiornamenti che apportano migliorie e tengono altissimi i livelli di tutela di privacy e sicurezza. Nel corso del tempo ne abbiamo parlato abbondantemente ed abbiamo fatto sì che tutti potessero conoscere le funzionalità che arrivano quasi quotidianamente. Di solito si utilizza questa piattaforma dal proprio smartphone.

Tuttavia, grazie agli sviluppatori ora è possibile averla anche sul proprio Pc. Inoltre, per la gioia dei possessori di un’altra tipologia di device, anche su questi è possibile utilizzare la piattaforma di messaggistica di Meta. Parliamo dei tablet. Ebbene sì, avete capito benissimo. Scopriamo insieme come poter accedere in pochissimi istanti.

Ecco come avere WhatsApp Web sul proprio tablet

Avere WhatsApp sul proprio tablet significa tenere costantemente monitorate tutte le conversazioni senza dover, per forza di cose, tenere in mano il proprio smartphone. Tale soluzione risulta essere molto, ma molto utile nel momento in cui il tablet viene utilizzato per lavoro e si sia impegnati.

Si possono leggere, ad esempio, le conversazioni, inviare foto, video, file di progetti e di presentazioni. Insomma, si può fare di tutto. Tuttavia, però, sono molti gli utenti che ignorano questa possibilità o fanno fatica a comprendere come avere tutto su questi device senza la perdita di alcuna conversazione o file. Scopriamo come fare. più semplice del previsto.

WhatsApp su tablet: tutti i passi da seguire

Prima di addentrarci all’interno delle operazioni da mettere in pratica, vogliamo ribadire quanto sia semplice e veloce farlo. Per avere WhatsApp su tablet, però, bisogna innanzitutto scaricare l’App dall’App Store dedicato. Fatto ciò, bisogna impostare il proprio account ed il gioco è fatto. In realtà, però, si può anche propendere per avviare il browser e collegarsi al sito “web.whatsapp.com“. In entrambi i casi, però, la procedura è la stessa.

Si arriva ad una schermata che contiene un QR Code da inquadrare dal vostro smartphone. Aprite la vostra App WhatsApp, cliccate sui tre puntini in alto a destra e cliccate su dispositivi collegati. A questo punto inquadrate il Qr Code ed in pochissimi istanti, come per magia, ecco comparire sullo schermo del vostro tablet tutte le conversazioni avute sino ad ora.