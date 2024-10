Spid e Poste Id: come si abilita e a cosa serve l’identità digitale

Spid è l’identità digitale e PosteID è quella messa a disposizione da Poste italiane. Scopriamo di cosa si tratta e come abilitarla.

Lo Spid è il Sistema Pubblico di Identità Digitale grazie al quale si può accedere, con un solo sistema di credenziali, a tutti i servizi offerti dalla Pubblica Amministrazione ed anche da soggetti privati che hanno aderito a tale programma. Si può accedere in qualsiasi momento e, soprattutto, avvalendosi di qualsiasi dispositivo.

Infatti, è possibile farlo da smartphone, Pc, Tablet. Insomma, non ci sono problemi di sorta ed il suo avvento ha facilitato, e non poco, le comunicazioni con le PA che, diciamocela tutta, correvano il rischio di diventare lunghe e, finanche, logoranti per i cittadini italiani.

Per ottenere la propria identità digitale, ogni cittadino dovrà farne richiesta. Di Fornitori di servizi in giro, sul mercato , ce ne sono di diversi; c’è l’imbarazzo della scelta. Tra questi, c’è Poste ID che è offerto da Poste Italiane. Scopriamo insieme a cosa da accesso e, soprattutto, come poterlo attivare.

Poste ID: come attivare il servizio

Tra i vari fornitori di servizi relativi all’identità digitale, c’è anche, come ben sapete, Poste Italiane. Attivarla, in questo caso, è davvero semplicissimo. In poche mosse si avrà a disposizione il servizio. Pensate che bastano davvero pochissimi istanti ed il gioco è fatto. Si può procedere all’identificazione in modo diversi.

Ci si può recare in un Ufficio Postale al costo di 12 euro, ma ci si potrà identificare da casa, tramite smartphone, in maniera gratuita. Allo stesso modo, ovvero, gratuitamente, ci si potrà identificare presso un qualsiasi sportello pubblico. Al costo di 10 euro, invece, si può procedere alla propria identificazione con passaporto elettronico o CIE o, da casa, tramite bonifico. Una volta ottenuta la propri identità digitale, si aprirà un mondo di opportunità fruibili direttamente e comodamente da casa o in qualsiasi altro luogo diverso da uffici e lontano da file enormi. Scopriamo quali servizi è possibile ottenere.

Spid Poste Italiane: ecco a cosa serve

La prima cosa che c’è da sapere in merito a Poste ID è la possibilità di accedere a tutti i servizi offerti dalla società che è fornitrice del servizio, ovvero, Poste Italiane, come, ad esempio, l’App MyPoste su tutte. Inoltre, si potrà fruire dei servizi legati alla sanità pubblica, ad esempio.

Se avete bisogno di comunicare con l’anagrafe del vostro Comune di residenza o di ottenere dei certificati con valenza legale ecco che potrete affidarvi a questo servizio, validando la vostra identità tramite l’applicazione dedicata.