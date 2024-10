Significato faccine: sicuro di usare correttamente le emoticons? Ecco la lista completa

Ormai, sempre più frequentemente, si inviano emoji. Scopriamo il loro significato per usarle al meglio.

I servizi di messaggistica che sono sul mercato, da WhatsApp a Telegram, passando per Signal e tantissimi altri, hanno consentito e continuano a farlo di comunicare in maniera veloce, istantanea con il resto degli utenti in tutto il mondo. Si possono inviare messaggi di testo, vocali, file e documenti.

Inoltre, poi, consentono di inviare le emoji, ovvero quelle faccine tanto carine che vengono messe qui e li, a volte anche a caso, all’interno di un testo o vanno a formare la risposta ad un messaggio ricevuto. Purtroppo, però, molto spesso, non se ne conosce il significato e si finisce col mandare quelle sbagliata.

Nascono, in questo modo, numerosi fraintendimenti che, a volte, finiscono anche col deteriorare un rapporto duraturo. Come abbiamo già accennato in precedenza, di emoji ce ne sono tante e, proprio per questo motivo, si farebbe bene prima ad informarsi del loro significato. Scopriamo, allora, insieme cosa hanno da dire.

Emoji, tutti i loro significati nascosti

Utilizzare al meglio le emoji messe a disposizione, consente anche e soprattutto di arricchire il significato di un messaggio inviato. Tra quelle più utilizzate ci sono soprattutto le faccine, da quella che ride a crepapelle con le lacrime a quella che piange urlando. La prima sta a significare una grandissima felicità mentre per la seconda si tratta proprio del contrario. Si parla di tristezza infinita che porta ad un pianto a dirotto.

Se si è contenti si può inviare la faccina sorridente con le guance rosse, mentre se si vuole fa capire l’affetto che si prova, basterà inviare una faccina tra quella che da un bacio o quella con i cuori intorno o quella con gli occhi a cuoricino. Per lo sgomento c’é la emoji con le mani sul viso e per l’incredulità c’é quella con gli occhi alzati. Poi ci sono quelle che hanno la lingua di fuori. Se si invia quella di lato si indica che un piatto è buono, ma può significare anche una presa in giro. Quella con lingua e occhiolino va inviata, poi, quando si vuole scherzare. Ovviamente, non ci sono solo queste faccine, ce ne sono di diverse e di tutti bisogna conoscere il significato.

Dal Sole al fuoco, passando per i cuori: ecco quando inviarle

Iniziamo subito dal Sole che sorride. Questa sta a significare che si è positivi e felici. Il fuoco, invece, ha diverse simbologie: si parla dalla sensazione di caldo per arrivare ad un sentimento forte verso l’altra persona. Ecco che entrano in gioco i cuori. Quello scintillante rappresenta un amore speciale. I cuori, poi, si dividono per colorazioni: il viola è un amore speciale, il blu è amore fraterno, quello nero significa dolore, mentre il rosso è innamoramento così come per la coppia di cuori.

La passione è rappresentata dal cuore che pulsa ed infine c’é il cuore con il punto esclamativo che sta a significare un messaggio inviato dal profondo del cuore. Per l’approvazione di un messaggio c’é il pollice in su, l’icona con la scritta “100” ed il braccio con il bicipite in primo piano. Infine, per ringraziare o per scusarsi, ci sono le mani giunte.