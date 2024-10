Modalità provvisoria: a cosa serve e come ripristinare il pc

Scopriamo insieme cosa è la modalità provvisoria, a cosa serve e come avviarla.

I computer, ormai, al pari degli smartphone, sono dispositivi indispensabili sia durante le giornate di lavoro sia durante quelle di studio. Consentono di tenere sotto controllo documenti, immagini, report, ricerche. Purtroppo, però, molto spesso, capita che qualcosa vada storto. Infatti, col passare del tempo può succedere che i computer, in special modo se vengono utilizzati costantemente ed in maniera massiva, diventino molto lenti.

In alcuni casi, poi, si bloccano completamente. Le cause di questi problemi sono diverse e per comprenderle al meglio c’è necessità di avviare la cosiddetta “Modalità provvisoria”. Grazie ad essa, si possono mettere in modo delle indagini per comprendere quale sia la causa del problema in questione. Molto spesso, in realtà , la causa principale è l’incompatibilità di driver con il sistema operativo. In questo modo, quando si entra in modalità provvisoria, questi non vengono avviati.

Nel caso in cui tutto vada per il meglio vuol dire che il problema è relativo alla parte software e quindi deve partire la caccia al servizio o ai servizi che danno errori. Ovviamente, si può operare in questo senso sia in ambiente Windows che in quello Mac. Scopriamo, adesso, insieme, come avviare la procedura in entrambi i casi.

Modalità provvisoria in Windows: ecco come avviarla

In ambiente Windows 11, digitate nella barra di ricerca il comando “mscnfig” e successivamente premete il tasto invio. Cliccate su “Avvio diagnostico” e, poi, su “Riavvia”. In questo modo, avrete il Pc riavviato nella modalità base. Potrete avviare la modalità provvisoria anche dalle impostazioni, cliccando prima su “Ripristino” e, poi, su Riavvia”. Al riavvio bisogna scegliere il menù per la risoluzione dei problemi per poi scegliere le opzioni avanzate e quelle di riavvio. Qui basterà premere “F4” per avere la modalità provvisoria.

Se vi capita uno schermo completamente nero, invece, premete il pulsante di accensione per 10 secondi. Una volta spento il Pc, riaccendetelo , quando appare il logo del produttore, tenete premuto per 10 secondi il pulsante di accensione. Questa operazione va fatta cinque volta consecutive. Alla fine della procedura, appariranno le opzioni per avviare la modalità provvisoria. Da questo momento in poi potrete procedere con le operazioni partendo dal pulsante F4 come abbiamo visto in precedenza. Scopriamo ora come fare su Mac.

Se avete un computer Mac fate così e risolverete tutti i problemi

Nel caso in cui siate in possesso di un Mac, sappiate che non troverete la “Modalità provvisoria”, ma troverete la “Modalità Sicura”. Anche in questo caso si avvieranno le operazioni per scoprire quali sono le problematiche e le risolverà. Per avviarla, però, è comunque molto, ma molto semplice, al pari dell’ambiente Windows.

Spegnete il computer e cliccate sul pulsante che vi consente di accenderlo. Emetterà un suono. Subito dopo premete il tasto corrispondente al maiuscolo fino all’apparizione del logo Apple ed il gioco è fatto. Dovrete attendere solo che le operazioni terminino in tutta sicurezza.