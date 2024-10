Smartphone a rischio, fai pulizia: questa funzione ti succhia la batteria di nascosto

C’è una funzione, segreta, all’interno dello smartphone che ruba tutta l’energia della batteria. Bisogna eliminarla.

Quando si parla di smartphone non si può non pensare che ne esistano tantissimi in giro e, soprattutto nell’ultimo periodo, questi sono super potenti, funzionalità e tecnologicamente avanzati. Sono molti, infatti, i device che, grazie ai nuovi sistemi operativi possono vantare funzioni di Intelligenza Artificiale che semplificano la vita.

Oltre ciò, poi, non si può di certo dimenticare che esiste un numero infinito di applicazioni che, ogni giorno ed a qualsiasi ora, viene utilizzato dagli utenti per mettersi in comunicazioni con altri, per visionare i ascoltare contenuti in streaming o per raggiungere una località sconosciuta.

Questi sono solo alcuni degli esempi che è possibile fare. Tutte queste hanno un peso sia sulla memoria dello smartphone che sull’energia della batteria. Quando si parla di quest’ultima, poi, c’è da dire che gli smartphone contengono al loro interno delle funzionalità sanguisughe da attenzionare al massimo. Tra queste me esiste una che mette a rischio l’energia della batteria e gli smartphone stessi. È da eliminare prima che sia troppo tardi.

La batteria va giù in un attimo

Quando ci si ritrova con gli smartphone scarichi nel bel mezzo della propria giornata lavorativa, si pensa subito alle applicazioni presenti che vengono utilizzate costantemente ed alle autorizzazioni da loro ricevute. Molte di queste, infatti, fanno si che le App in questione funzionino anche mentre sono in background e, quindi, hanno necessità di consumare energia.

Tuttavia, però, c’è una funzione, come già accennato in precedenza che è il vero e proprio killer della batteria e dello smartphone. Si tratta di qualcosa che è nascosto all’interno di questi piccolissimi dispositivi, ma che crea grande scompiglio in qualsiasi momento della giornata di tutti. Più che una funzionalità, però, possiamo parlare di un’applicazione segreta. Scopriamo insieme di quale si tratta.

Un’applicazione che ti scarica lo smartphone

Prima di scoprire insieme quale sia quest’applicazione ed in che modo metterla a tacere, vi diciamo subito che si tratta di qualcosa che riguarda i dispositivi Android. Ebbene sì, avete capito benissimo. Sono loro quelli maggiormente esposti ai rischi. Fatta questa dovuta precisazione, vi diciamo che l’App in questione è Google Play Service.

Ebbene sì, avete capito benissimo, si tratta di un’applicazione che offre numerosi servizi agli utenti e che lavora costantemente in background. Pensate che fa in modo che si avvii la sincronizzazione dei contatti, che si aggiorni il PlayStore di Google e fornisce le Apk. È qualcosa presente di default all’interno degli smartphone ed è una di quelle App che non possono essere disinstallate né disattivate. Sappiate, però, che potrete fare sì che la sua attività in background sia limitata in modo da non avere problemi con la batteria dello smartphone.