iPhone: scovato il pulsante segreto che nessuno voleva svelare | La batteria non si consumerà più come prima

Gli iPhone hanno un pulsante segreto che farà durare la batteria moltissimo tempo. Scopriamolo insieme.

Gli iPhone, così come tutti gli smartphone, ad oggi rappresentano degli strumenti fondamentali della vita quotidiana di tutti gli utenti nel mondo. Grazie alle loro funzionalità tecnologicamente avanzate, alla connessione internet ed alle tante applicazioni presenti al loro interno, consentono di essere sempre sul pezzo e di tenere comunicazioni istantanee con altri utenti.

Tuttavia, però, tutto questo porta ad un’unica conseguenza: la loro batteria si scarica molto velocemente e si finisce col rimanere, nel bel mezzo della propria giornata, senza possibilità di utilizzare gli smartphone. Purtroppo, c’è da dire che capita spesso anche con gli iPhone. Questi sono i device più utilizzati al mondo.

Gli utenti li scelgono costantemente per la loro durata, per la loro efficienza, la loro tecnologia ed anche per il comparto fotografico da paura. Quest’ultimo è diventato, ormai, di fondamentale importanza. Vengono utilizzati giorno e notte, ma, nonostante ciò, purtroppo, non sono conosciuti a fondo. Dovete sapere, infatti, che esiste un pulsante segreto, sconosciuto che vi consente di fare durare la batteria il doppio del solito. Scopriamolo insieme.

Batteria iPhone: un pulsante per farla durare tantissimo

Prima di svelarvi quale sia questo pulsante magico, vi diciamo subito che non parliamo di quello che consente di attivare il “Risparmio energetico“. Ebbene sì, avete capito benissimo, non è il protagonista questa volta. Certo, si tratta comunque di qualcosa di molto, ma molto efficace, ma c’è altro ancora più potente.

Come abbiamo già avuto modo di accennare, però, nonostante gli iPhone siano utilizzati a qualsiasi ora del giorno e della notte, nascondono ancora dei segreti che nessuno conosce. Finalmente, però, uno di questi è stato scovato e rivelato in modo che possa essere utilizzato in qualsiasi momento se ne abbia bisogno. Scopriamolo insieme e capiamo come attivarlo.

“Riduci punto di bianco”: grazie ad esso la batteria non si scaricherà più

Uno dei segreti degli iPhone è la funzione “Riduci punto di bianco“. Questa viene attivata da un pulsante sconosciuto e sarà in grado di fare sì che la durata della batteria venga triplicata. Ebbene sì, avete capito benissimo, ma non è il suo solo vantaggio. Dovete sapere, infatti, che tale pulsante consente di regolare la luminosità dei bianchi presenti a schermo.

In questo modo, oltre preservare la batteria, andrà anche a preservare gli occhi e la vista degli utenti in possesso di questi device. Attivare questa funzionalità è davvero molto semplice. La prima cosa da fare è entrare nelle impostazioni dell’iPhone, cliccare su “Accessibilità“, prima e su “Schermo e dimensioni del testo“, poi. Qui fare tap su “Riduci punto bianco” e scegliete di quanto ridurre la luminosità.