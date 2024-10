Alexa: cosa succede quando non ti capisce e come fare per farsi rispondere

Spesso capita che Alexa non capisca ciò che le si chiede. Vi sveliamo come bypassare questo problema facilmente.

Alexa è uno dei tanti assistenti vocali virtuali che sono presenti sul mercato. Pensiamo, tra questi, ad esempio, a Siri che è il servizio proposto dall’azienda di Cupertino a tutti i suoi utenti e che, adesso, inizierà a godere delle nuove funzionalità offerte da Apple Intelligence, la nuovissima Intelligenza Artificiale di Apple.

Tra gli altri, poi, come non menzionare l’Assistente Google, che è possibile trovare su tutti i dispositivi prodotti dal colosso tech di Mountain View e su tutti i device che godono del.sistema operativo mobile Android.so o tutti altamente efficienti ed anche Alexa lo è. Come ben sapete, è prodotto ed offerto da Amazon, il Re indiscusso del l’e-commerce.

Alexa consente di comandare da remoto tutti i dispositivi per smart home compatibili direttamente dai prodotti Amazon come, ad esempio, l’Echo. Inoltre, le si potrà richiedere di riprodurre musica, offrire informazioni su eventi, meteo, condizioni del traffico e tanto, tantissimo altro ancora. Purtroppo, però, può capitare che non riesca a capire ciò che l’interlocutore chiede. Come fare in questi casi? Scopriamolo insieme.

Mille funzionalità ma qualche pecca

Quando si parla di Alexa, si intende un mondo di funzionalità tutto da scoprire. Ebbene sì, perché non bisogna limitarsi solo a quelle relative all’interazione con questo assistente vocale in merito alle previsioni del tempo o del traffico o, finanche, alle richieste di riproduzioni di brani musicali e podcast.

Certo, c’è anche chi interagisce avviando una vera e propria conversazione flirtando o litigando con questa, ma è tutta un’altra storia. Come già accennato, infatti, questo servizio consente di comandare tutti i dispositivi dedicati alla smart home, dagli elettrodomestici alle lampadine fino alle porte di ingresso di casa. Spesso, però, c’è un problema: Alexa non capisce. Non bisogna andare nel panico perché è facilmente risolvibile. Scopriamo come.

Come risolvere il problema

È uno dei problemi principali dell’assistente vocale di Amazon quello che, a volte, porta a non comprendere ciò che gli utenti chiedono e, quindi, di conseguenza, avrà difficoltà a rispondere ai quesiti, facendo scena muta. Le motivazioni possono essere tante, dall’alimentatore alla connessione passando per il posizionamento del dispositivo associato.

Pertanto, vi consigliamo di utilizzare sempre un alimentatore originale e di tenere monitorata, costantemente, la qualità della connessione di casa. Infine, vi consigliamo di dare un’occhiata al microfono di Alexa. Se sul dispositivo l’icona diventa rossa, vuole dire che Alexa non sta ascoltando. Pertanto, non dovrete fare altro che premere il pulsante per la sua riattivazione in modo che tutto si risolva per il meglio.