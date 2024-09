Fotocamera Smartphone: su quale dispositivo è montata la migliore in circolazione

Di smartphone in giro ce ne sono tantissimi, ma su quale di questi c’é la fotocamera migliore? Scopriamolo insieme.

Oggigiorno si va alla ricerca di quello che è lo smartphone migliore per prestazioni, affidabilità, durata. C’è, però, un’altra caratteristica che, ormai, in molti attenzionano. Parliamo del comparto fotografico. Ebbene sì, avete capito benissimo. Ora la corsa degli utenti è agli scatti migliori, quelli maggiormente precisi da fare invidia ai fotografi professionisti.

Il mercato ne offre tantissimi; il problema rimane su quale smartphone fare ricadere la scelta. La risposta al quesito non è poi tanto semplice. C’è da verificare i sensori migliori, quali di questi offrono maggiore stabilizzazione delle immagini e, soprattutto, quali di questi hanno la possibilità di sfruttare alcuni tool di Intelligenza Artificiale.

In alcuni casi è quest’ultima a fare la differenza per rendere migliori immagini sfocate o disturbare. Attenzione, però, a non fare una scelta impulsiva. Scopriamo, insieme, quali sono i dettagli da prendere in considerazione e capiamo quale smartphone è in possesso delle migliori fotocamere sul mercato.

Fotocamere e smartphone: ecco la migliore combo sul mercato

Come abbiamo già accennato, di smartphone con comparti fotografici da paura ce ne sono tantissimi a partire dagli iPhone, passando per i Google Pixel 9 Pro con Gemini integrata. Ovviamente, però, non possiamo dimenticare i Galaxy S24 e Galaxy Ai o gli Xiaomi 14 Ultra e la collaborazione con Leica. Ce ne sarebbero ancora tanti da tenere in considerazione e, in alcuni casi, l’investimento per il loro acquisto non è altissimo.

Il problema resta l’inganno. Infatti, ci sono smartphone con tante fotocamere integrate. In molti casi hanno risoluzioni bassissime. Certo, può anche capitare che un sensore da 200 MP scatti foto peggiori di uno da 48 MP. Meglio porre l’attenzione sull’intero comparto fotografico e sulle funzionalità che offre, zoom e Ai compresi. In quest’ultimo caso, il Re indiscusso è Google. Fatte queste dovute precisazioni, scopriamo la migliore fotocamera in assoluto su quale device è montata.

Ecco su quale dispositivo si trova la migliore fotocamera

Di sicuro gli iPhone restano tra i device con le migliori fotocamere a bordo grazie ai sensori di cui è composto tutto il comparto fotografico, ai chip implementati al loro interno ed ora anche grazie ad Apple Intelligence che, pian piano, farà il suo debutto completo. Tuttavia, ci sono degli smartphone con fotocamere di ottimo livello, ma che sono anche economicamente convenienti. Tra questi troviamo lo Xiaomi Redmi Note 13 Pro. Ha una fotocamera da 200MP: risoluzione pazzesca, stabilizzazione delle immagini e messa a fuoco di dettagli e volti anche a grandi distanze.

Passiamo, ai comparti dotati di Ai. Tra questi c’è quello montato sui Samsung Galaxy S24 Ultra con Galaxy Ai: fotocamera quadrupla da 200 MP, teleobiettivo da 50 MP con zoom 5X e grazie al sensore Adaptive Pixel si riesce a zoomare senza perdere qualità fino a 10X. In realtà, le immagini sono stupende anche con zoom digitale a 100X. Lo smartphone più completo in assoluto, però, risulta essere il Google Pixel 9 Pro. Ha triplo obiettivo ed anche la fotocamera anteriore ha un sensore di tutto rispetto, da ben 42 MP. Infine c’è Gemini, l’Ai di Google che, insieme al chip Tensor G4 fa si che il comparto fotografico sembri una vera macchina professionale.