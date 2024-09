iPhone 16: quale modello scegliere | I 3 nuovi smartphone a confronto

Finalmente sono arrivati gli iPhone 16: mettiamo a confronto i modelli per capire quale scegliere.

L’attesa per gli smartphone di nuova generazione dell’azienda di Cupertino è stata lunga, anzi lunghissima, in particolar modo per tutti gli appassionati e per gli utenti che, puntualmente, navigavano sul web per scovare le ultime indiscrezioni pubblicate dai vari leakers, alcune delle quali fuoriuscivano direttamente dagli ambienti Apple.

Sin da ottobre dello scorso anno, infatti, la fuga di notizie è stata sostanziosa. L’ansia di vederli dal vivo era tantissima ed una delle motivazioni sta nel fatto che mai prima d’ora son stati registrati problemi simili a quelli riscontrati sin dallo scorso mese di settembre. Sappiamo bene tutti quello che è accaduto ed è inutile ripeterlo.

Ora, però, questi smartphone sono diventati realtà e possono essere acquistati e tenuti tra le mani da tutti. Il problema, però, stavolta, sta nella scelta del device giusto. Andiamo a scoprirli insieme, comprendendo al meglio le loro caratteristiche peculiari e, soprattutto, quali sono le differenze tra le varie versioni di iPhone 16.

iPhone 16 ed iPhone 16 Plus: tutte le novità

Partiamo subito dalla versione base e da quella Plus. iPhone 16 gode di un display Super Retina XDR OLED da 6,1’’ con vetro Ceramic Shield che va a proteggerlo costantemente. Il chip implementato è l’A18 ed a corredo troviamo la memoria interna che va da 128 GB a 512 GB. Passando al comparto fotografico, invece, vi diciamo che il sensore principale posteriore è da 48 MP, accompagnato da uno ultra grandangolare da 12 MP. La selfie camera ha un sensore da 12 MP. Ovviamente, la tecnologia di connessione è il 5G ed è dotato di Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.3.

Presente anche la Dynamic Island. La batteria è compatibile con ricarica veloce cablata da 20 watt, MagSafe da 25 watt e wireless QI da 7,5 watt. Le colorazioni vanno dal Nero al Bianco, passando per il Verde, il Rosa ed il Blu. Passiamo, adesso, all’iPhone 16 Plus che differisce dalla versione base solo per lo schermo più grande, da 6,7’’. Entrambi godono di certificazione IP68 e dei servigi di iOS 18. Per quanto riguarda i costi, iPhone 16 va dai 979 euro fino ai 1359 euro, mentre iPhone 16 Plus parte dai 1139 ed arriva a 1509 euro. La variazione di prezzo è in base alla memoria interna. Passiamo, ora, alle versioni Pro e Pro Max.

iPhone 16 Pro e Pro Max: la rivoluzione a portata di mano

La versione Pro di iPhone 16 è dotata di un display Super Retina XDR OLED da 6,3’’, mentre iPhone 16 Pro Max ha un display da 6,9’’. Anche in questo caso c’é la Ceramic Shield a proteggerli. Inutile dire che è presente la Dynamic Island. Il processore su queste versioni è l’A18 Pro. A corredo, c’é la memoria interna che arriva fino ad 1 TB. Passando al comparto fotografico, vi diciamo che sia il sensore principale che quello ultra grandangolare sono da 48 MP, mentre la fotocamera sulla parte anteriore ha un obiettivo da 12 MP.

Inutile ribadirlo che le tecnologie di connessione sono di ultima generazione dal 5G al Wi-Fi7, passando per il Bluetooth 5.3. Le batterie sono compatibili con ricarica MagSafe da 25 watt e con ricarica wireless QI da 7,5 watt. Anche in questo caso è presente la certificazione IP68 e, ovviamente, c’é iOS 18 per tutti. Le colorazioni vanno da Titanio nero al Titanio bianco, passando per quello naturale e quello sabbia. Gli iPhone 16 Pro partono da un costo di 1239 euro, fino ad un massimo di 1869 euro, mentre le versioni Pro Max spaziano dai 1489 euro ai 1989 euro.