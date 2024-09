Ti serve una Stampante? Queste sono le migliori del 2024: multifunzione e compatte

Se hai bisogno di una stampante, ecco le migliori di quest’anno. Scopriamo insieme quale scegliere per avere un prodotto ottimale.

Le stampanti, come ben sapete, consentono di avere documenti cartacei sempre a portata di mano. Col passare del tempo, però, si sono arricchite di tantissime funzionalità, rendendo la vita di chi ne è in possesso, qualitativamente migliore. Di stampanti multifunzione, poi, ce ne sono tantissime sul mercato.

Ognuna di queste, ovviamente, può stampare e scansionare documenti, ma, a seconda del modello e della casa produttrice, può vantare altre funzionalità che la rendono utile per fotocopiare, ad esempio, inviare fax. Inoltre, poi, i modelli attuali non hanno bisogno di installazione di particolari software. Basta connetterli al Pc o ad altri dispositivi tech ed il gioco è fatto.

Di queste stampanti, esistono quelle a getto d’inchiostro che, però, devono essere usate costantemente per non far seccare l’inchiostro liquido all’interno, e quelle laser. In questo caso, l’inchiostro è secco. Le prime sono meno costose, mentre per le seconde il prezzo è un po’ più alto, ma qual è la stampante migliore da acquistare? Scopriamolo insieme, la classifica vi stupirà.

La classifica delle migliori stampanti dell’anno

Prima di scoprire il podio di questa speciale classifica, vi invitiamo a valutare, per l’acquisto della vostra stampante, un po’ di criteri. Innanzitutto, va ponderato bene il formato per la stampa, la scansione, le fotocopie. Di solito ci si limita ad una stampante A4, ma, ultimamente, gli utenti necessitano di un formato più grande come l’A3. Molta attenzione c’é da fare sulle funzionalità. Dovete sapere, infatti, che ci sono alcune di queste che consentono di inviare mail, tradurre documenti, tra le tante.

Fatte queste premesse, veniamo, adesso, alla stampante che occupa il terzo gradino della classifica. Questo è occupato dalla HP OfficeJet Pro 7740 G5J38A che consente stampe anche in formato A3. Occupa un po’ di spazio in più, ma ha uno schermo touch, due cassetti che consentono di stampare tanti fogli in poco tempo e, infine, riesce a creare un file .pdf da un documento fascicolato. Scopriamo, adesso, le prime due posizioni della classifica.

Ecco le due migliori stampanti dell’anno

Il secondo posto è occupato, meritatamente, dalla stampante multifunzione laser Brother DCPL2550DN. Pensate che vi consentirà di stampare, ogni minuto, ben 34 fogli. È molto compatta e si collega tramite USB. Tutti i processi possono essere controllati tramite il monitor LCD.

Passiamo, adesso, alla regina annuale delle stampanti. Parliamo della HP DeskJet 3762, molto compatta, dal costo ragionevole ed è anche super veloce da collegare ai vostri device. Inoltre, grazie alle sue dimensioni ridotte ed al peso molto, ma molto contenuto, è possibile spostarla facilmente da un punto all’altro della vostra abitazione in qualsiasi momento lo vogliate.