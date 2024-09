Pericolo WhatsApp: questa funzioni la usi tutti i giorni senza sapere cosa rischi

Ci sono delle funzioni di WhatsApp, utilizzate quotidianamente, che risultano essere un vero e proprio pericolo. Scopriamo quali sono per evitare rischi.

WhatsApp è la piattaforma di messaggistica che viene maggiormente utilizzata dagli utenti in tutto il mondo per le sue funzionalità all’avanguardia e, soprattutto, per i suoi continui aggiornamenti che apportano ventate di novità e miglioramenti a ciò che è già possibile fare in piattaforma.

Tra le tantissime funzionalità presenti, ce ne sono alcune più utilizzate di altre che, in realtà, in alcuni casi, risultano essere finanche sconosciute, oltre che poco utilizzate. Purtroppo, però, tra quelle di larghissimo uso, ce n’è una che è molto, ma molto pericolosa e nessuno lo sa. O meglio, nessuno ne era a conoscenza fino ad ora, dato che esperti di sicurezza informatica, appena appreso ciò, hanno subito lanciato l’allarme.

Si tratta di una funzionalità relativamente nuova che ha, sin da subito, destato la curiosità degli utenti, in particolar modo di quelli che sono sempre alla ricerca di maggiore privacy e sicurezza. Purtroppo, però, c’è da dire che questi hanno ricevuto in cambio qualcosa di completamente opposto. Capiamo insieme di quale funzionalità si tratta e perché è pericolosa.

Se usi questa funzionalità rischi grosso ogni giorno

Quando si parla di WhatsApp, si pensa subito a tutte le funzionalità che, giorno dopo giorno, vanno a migliorare l’esperienza di utilizzo degli utenti e la loro privacy e sicurezza durante le conversazioni. Purtroppo, però, molti sono ignari di quanto accade ogni volta che viene utilizzato uno dei servigi messi a disposizione dall’azienda che detiene la proprietà della piattaforma.

Ebbene sì, avete capito benissimo. C’è una funzionalità che espone a rischi elevatissimi ed è la stessa Meta ad ammetterlo. Si tratta di una funzione arrivata per tutti tre anni fa, nel 2021, e che riguarda i messaggi inviati, o meglio una tipologia particolare di questi ultimi. Scopriamo qual è.

“Visualizza una sola volta”: la funzionalità pericolosa da evitare

Come ben sapete, si possono inviare messaggi visibili una sola volta che dovrebbero andare distrutti dopo che il destinatario li ha visionati. Quello che si è scoperto, però, ha davvero dell’incredibile. Ebbene sì, avete capito benissimo, dovete sapere che si tratta di qualcosa di non sicuro. I messaggi inviati in questo modo non spariscono affatto dopo che sono stati visti. Quando si inviano messaggi in questo modo, oltre sparire, non possono essere copiato, inoltrato e nessuno può effettuare uno screenshot. Purtroppo, però, basta eliminare il flag che ordina all’App di renderlo visibile una sola volta per fare sì che diventi un messaggio normale.

Ovviamente, non è WhatsApp a rimuoverlo, ma ci sono tantissime App di terze parti che lo fanno e che i destinatari potrebbero avere installato sul proprio device. Inoltre, anche i browser hanno delle estensioni che posso comportarsi come queste App. Insomma, avendo questi tool, i messaggi non spariscono e possono anche essere copiato ed inoltrati esponendo i mittenti a dei rischi serissimi. Al momento, però, non c’è alcuna soluzione al problema.