Memoria Smartphone piena: se non la liberi si rallenta | Come salvare tutto senza eliminare nulla

Quando la memoria dello smartphone è piena, provoca rallentamenti del device. Scopriamo come salvare tutto senza eliminare niente

Gli smartphone sono diventati, ormai, oggetti d’uso quotidiano di cui nessuno può fare più a meno. Il legame tra questi dispositivi ed i loro possessori è talmente forte che nessuno riesce a liberarsene neanche per pochi minuti. Al loro interno vengono installate tantissime applicazioni, dalle piattaforme di messaggistica a quelle social, passando per i giochi, per i navigatori e tantissime altre.

Inoltre, poi, ci sono tanti contenuti multimediali salvati come fotografie e video. Tutto ciò che abbiamo elencato fino ad ora, però, finisce inesorabilmente col riempire la memoria degli smartphone. Le conseguenze di questa situazione sono ben due: in primis, non si riuscirà più a salvare nulla e, poi, si riscontreranno problemi di rallentamento dei device. In questi casi, la soluzione risulta essere solo e soltanto una: liberare la memoria.

Attenzione, però, perché non vi stiamo dicendo di eliminare tutto ciò che c’é all’interno di questi dispositivi, ma di spostarli in modo che possiate tenervi stretti tutti i ricordi. Una delle soluzioni più quotate, oltre gli archivi digitali, i Drive, per intenderci, ci sono dei dispositivi, piccolissimi, ma potentissimi, che sapranno custodire perfettamente tutto ciò che vi appartiene. Sappiate che esistono sia per dispositivi Android che per iPhone: parliamo di chiavette USB. Scopriamole.

Ecco la chiavetta per liberare memoria dai device Android

La chiavetta di cui vogliamo parlarvi si chiama Ultra Dual Drive Go. È compatibile sia con device USB Type-C, sia con quelli USB Type-A. Grazie ad essa sarete in grado di spostare i vostri file dagli smartphone ad altri dispositivi in maniera semplice e veloce. Sappiate che potrete farlo anche subito dopo aver girato un video o scattato una foto.

Inseritela nello smartphone e, poi, subito dopo, nel vostro PC. Inoltre, vi consentirà di effettuare backup e pulizie in automatico. Si va da 32 GB di storage fino a ben 1 TB. Passiamo, adesso, a scoprire la chiavetta USB ideale per gli smartphone prodotti dall’azienda di Cupertino.

La soluzione per gli iPhone si chiama iXpand Go

Si tratta di un dispositivo prodotto da SanDisk così come quello visto per i dispositivi Android. Si tratta di un dispositivo molto, ma molto piccolo che consente di liberare tutto lo spazio di cui avete bisogno sul vostro iPhone. Inoltre, poi, potrete eseguire i backup dei file in modo che questi possano essere sempre al sicuro.

Le unità di memoria vanno da 64 GB a 256 GB e possono essere utilizzate sempre per contenere i contenuti multimediali presenti sugli smartphone o per trasferirli sui Pc in vostro possesso. Infine, vi diciamo che potrete collegare la chiavetta allo smartphone e registrare video memorizzandoli direttamente su di essa.