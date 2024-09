Instagram vietato ai minori: c’è una novità che farà felice i più giovani | Nascono gli account personalizzati

C’è una notizia che farà felici tutti gli utenti minorenni di Instagram. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Instagram è una delle piattaforme social di proprietà di Meta, il colosso tech californiano guidato da Mark Zuckerberg. Si tratta di una delle piattaforme più longeve sul mercato e che, nonostante ciò, è ancora molto, ma molto utilizzata. Sono tanti gli utenti nel mondo che hanno creato e creano ancora un proprio account, nonostante la concorrenza sia spietatissima.

Questa applicazione consente di condividere contenuti multimediali come foto e video sotto forma di post, di Reels o Storie. Queste ultime, poi, resteranno visibili solo per 24 ore, un po’ come quelle di Facebook o gli Stati di WhatsApp. La forza di questa piattaforma sta nei contenuti che vengono condivisi a qualsiasi ora.

Dovete sapere, poi, che adesso, dopo che sono stati annunciati da tempo, stanno per arrivare degli account dedicati agli utenti Teen. Ebbene sì, avete capito benissimo. Scopriamo insieme di cosa si tratta e, soprattutto, quando arriveranno su scala globale e, quindi, anche nel nostro Paese.

Instagram Teen: l’annuncio che fa felici molti utenti

Prima di svelarvi di cosa si tratta, dovete sapere che è qualcosa di completamente nuovo. Inoltre, vi informiamo che questa ventata di novità non interesserà soltanto Instagram, ma anche l’altra piattaforma social di Meta, Facebook e WhatsApp. Il motivo principale per cui arriverà questa nuova tipologia di account è la volontà di offrire maggiore sicurezza agli utenti minorenni con funzionalità in grado di aiutare i genitori nel controllo.

In realtà, è proprio la voglia di offrire a questi ultimi maggiore controllo delle attività dei figli ad aver mosso gli sviluppatori verso la creazione di questa feature importantissima. Scopriamo insieme, allora, quali saranno le novità e, soprattutto, quando arriveranno all’interno della versione ufficiale.

Account Teen: come funzioneranno e quando arriveranno

Gli account Teen consentiranno ai genitori di decidere quali libertà concedere ai propri figli minorenni. Inoltre, dovete sapere che non saranno account pubblici, ma privati, così come i contenuti che vengono pubblicati al loro interno. Ciò vuol dire che i ragazzi dovranno prima accettare la richiesta di connessione degli altri utenti per far sì che questi ultimi possano vedere foto, video, reels, storie pubblicati. Lo stesso vale per i messaggi privati.

Dopo un’ora di utilizzo arriva un notifica e non potranno rispondere ai messaggi dopo le 22 e prima delle 7 del mattino successivo. I genitori avranno sempre a disposizione informazioni dettagliate sull’utilizzo della piattaforma da parte dei propri figli e sugli account con cui interagiscono maggiormente. Per quanto riguarda il loro arrivo, c’é da attendere ancora un pochino. Entro i prossimi due mesi questa novità arriverà negli Stati Uniti d’America, nel Regno Unito, in Australia ed in Canada. Entro fine anno, invece, arriverà in Europa ed anche in Italia.