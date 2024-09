Dazn si blocca? Cosa fare per ripristinare il canale immediatamente

Quando Dazn si blocca, bisogna sapere cosa fare per ripristinare lo streaming. Ecco il procedimento giusto.

Dazn, ormai, è conosciuta da tutti. è la piattaforma che consente di visionare, in streaming, tantissimi eventi sportivi e, ovviamente, anche le partite di calcio. Sappiamo tutti che questo sport sia quello maggiormente seguito in Italia. Nei primi anni di vita di questa piattaforma, però, si sono registrati tantissimi disservizi, tutti da imputare ad una qualità del segnale scarsa.

Si trattava di una fase di avvio, di rodaggio ed alcune problematiche fanno parte del gioco. Per fortuna, però, ora tutto sembra essere stato ripristinato e nessuno sta lamentando una scarsa qualità del segnale. Certo, di tanto in tanto si registra ancora qualche episodio spiacevole, ma possiamo dire, senza timore di essere smentiti, che si tratta di eventi isolati.

Ovviamente, in questo caso parliamo in generale. Se scendiamo nel dettaglio, però, alcuni utenti si ritrovano ancora con Dazn che si blocca del tutto. La colpa di tutto ciò viene imputata chiaramente a Dazn, memori delle vicissitudini degli anni passati. Tuttavia, può capitare che le cause siano altre. Scopriamole insieme e capiamo come risolverle.

Ecco perché Dazn si blocca e come ripristinare il segnale

Come già accennato, si tende ad incolpare la piattaforma di alcuni disservizi che, però, dovete sapere che non dipendono da questa. Ebbene sì, avete capito benissimo, le cause, molto spesso, sono da imputare a problemi con le credenziali di accesso o anche a dispositivi obsoleti e connessioni lente.

Questo è quanto emerge da una ricerca fatta proprio dall’azienda che su occupa della trasmissione in streaming degli eventi sportivi. La domanda che sorge spontanea dopo queste dichiarazioni è la seguente: “Per vedere le partite di calcio devo comprare un nuovo Tv o potenziare la connessione?“. Scopriamo insieme le soluzioni reali ai problemi.

Ripristinare Dazn è molto semplice

Quando si sperimentano problematiche riguardanti la visione degli eventi sportivi su Dazn, la prima cosa da fare è effettuare un test della propria connessione. Cercate nel browser lo Speed Test ed avrete contezza se ci sono o men problemi riguardante il segnale internet a casa vostra. Se dovesse risultare troppo lenta, provate ad avvicinare il router o a connetterlo con il cavo ethernet.

Nel caso in cui, invece, la qualità della connessione sia buona o ottima, allora, il problema è da ricercare in altro. Parliamo del vostro Smart TV. Controllate la presenza di aggiornamenti del software ed effettuateli. Se i problemi dovessero persistere, allora, è il caso di sostituire il dispositivo a meno che nn vogliate visionare i contenuti in bassa qualità.