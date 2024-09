Android Auto: come funziona e cosa puoi fare dopo averlo installato

Android Auto è diventato di fondamentale importanza, ma alcuni utenti non lo conoscono a pieno. Vediamo cosa fare dopo la sua installazione.

Android Auto è un tool messo a disposizione dal colosso tech di Mountain View, Google, che consente, tramite il sistema di infotainment delle automobili, di avere un collegamento diretto con gli smartphone con sistema operativo Android, le loro funzionalità e le App installate al loro interno.

Questo programma estremamente funzionale, è arrivato ben nove anni fa. Era, infatti, marzo 2015 quando è stata rilasciata la sua prima versione e, da quel momento, ne ha fatta tantissima di strada. Gli sviluppatori, nel tempo, hanno apportato numerosissime migliore, aumentando anche le applicazioni compatibili.

In questo modo, ad oggi, sono tante le App che possono essere utilizzate direttamente dal sistema di infotainment quando si è alla guida. Lo si può fare con i comandi vocali, tramite l’assistente Google che saprà, ad esempio, guidare gli utenti verso la meta prestabilita. Ovviamente, però, non c’é solo questo; le funzionalità sono tante.

Android Auto: come averlo ed utilizzarlo

Innanzitutto, bisogna necessariamente specificare che, se prima, fino ad Android 9, si trattava di un’App da scaricare ed installare, ad oggi, invece, è integrata all’interno degli smartphone e viene costantemente aggiornata da Google. Basterà attaccare un cavetto contemporaneamente all’automobile ed allo smartphone ed il gioco è fatto.

Apparirà a schermo tutto ciò di cui si ha bisogno, dal navigatore alle piattaforme di messaggistica, passando per le App che consentono di ascoltare brani musicali in streaming come YouTube Musi e Spotify. Insomma, si tratta di un tool completo che, su auto compatibili e smartphone con Android 11 in poi, si può connettere anche tramite Bluetooth, in modalità wireless senza cavi. Ora, poi, c’é anche una novità.

Android Auto sempre più strettamente connesso alle auto elettriche

Con l’avvento delle auto elettriche e, soprattutto, con la loro netta diffusione in tutto il mondo, c’era la necessità che questa applicazione fosse compatibile con la tipologia di automobili in questione. Proprio negli ultimi giorni, poi, per raggiungere tale obiettivo, è arrivato un nuovissimo aggiornamento che fa sì che Android Auto supportasse le prese NACS.

Tutto ciò arriverà attraverso Google Maps. In questo modo, ogni automobilista non avrà più problemi durante le soste per i propri rifornimenti alle colonnine di ricarica. Per avere questa novità fondamentale, però, c’é da attendere ancora un po’. Infatti, si trova all’interno della versione Beta del tool ed arriverà a brevissimo in versione ufficiale.