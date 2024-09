Inps, come contattare l’assistenza: numero verde e portale per le richieste urgenti

L’INPS mette a disposizione di tutti i cittadini un servizio assistenza dedicato con numero verde ed un portale da visitare. Scopriamo come accedervi.

L’INPS, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, è un Ente che cura e gestisce il servizio pensionistico italiano e, per tale motivo, tutti i cittadini che lavorano devono essere iscritti. Questo istituto ha una lunga storia alle spalle. Pensate che, quest’anno, ha compiuto ben 126 anni di attività, dato che è stato fondato nel 1898.

Ha numerosi presidi territoriali in tutta Italia presso i quali i cittadini possono richiedere assistenza. Ultimamente, però, è stato istituito il Contact Center dell’Istituto. In pratica, i cittadini, 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, potranno richiedere assistenza per le loro problematiche. Inoltre, c’é anche il portale web sempre attivo.

Per quanto riguarda quest’ultimo, i cittadini potranno effettuare il login, inserendo le credenziali della propria identità digitale, dallo SPID al CIE. Insomma, i modi per contattare l’INPS ci sono e, soprattutto, sono raggiungibili in qualsiasi momento dell’anno, compresi i giorni festivi ed a qualsiasi ora del giorno e della notte. Scopriamo come fare.

Assistenza gratuita per qualsiasi richiesta

Il Contact Center dell’INPS, come già specificato, non va mai in vacanza. Chiunque, al pari del portale web, potrà contattarlo per ottenere le informazioni necessarie a soddisfare le proprie esigenze e per risolvere qualsiasi problematica urgente. Il numero da contattare, in questo caso è 803 164 in caso di telefonata da rete fissa.

La chiamata è totalmente gratuita. Per quanto riguarda i numeri di rete mobile, invece, gli utenti dovranno telefonare al numero 06 164 164. Il costo varia in base al proprio operatore telefonico, ma se si ha una promozione con minuti illimitati, questa non vi costerà nulla. Grazie a questo servizio, si potranno conoscere tutte le pratiche in essere, i pagamenti e tanto altro ancora. Vediamo tutto più nel dettaglio.

Tutti i servizi INPS in un unico posto

Grazie al numero verde INPS, i cittadini oltre consultare lo stato delle proprie pratiche o quello dei pagamenti da ricevere, potranno richiedere, ad esempio, di ricevere a casa la propria Certificazione Unica, l’Estratto Contributivo, il Cedolino della Pensione. Inoltre, poi, si può conoscere lo stato di alcune domande presentate così come il loro esito.

Parliamo, ad esempio, della Carta REI, ma anche delle domande fatte dai dipendenti pubblici riguardanti il welfare. La cosa più importante di tutti, però, in questi casi, è tenere a portata di mano i documenti necessari alla richiesta da fare. Vi diciamo subito che ciò che non può mai mancare è la Tessera Sanitaria con il Codice Fiscale.