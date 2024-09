Sintonizzare TV: se hai comprato la nuova Smart Tv questa è la procedura semplice da seguire

Quando si acquista un nuovo televisore, la prima cosa da fare è la sua sintonizzazione. Scopriamo insieme in che modo.

Ormai, gli Smart TV sono diventati, al pari degli smartphone, dei dispositivi indispensabili nell’economia della vita quotidiana della stragrande maggioranza degli utenti di tutto il mondo. Possiamo dire che c’è una vera e propria corsa all’acquisto di quello più tecnologico possibile, più performante.

Magari, meglio averne uno con i servigi dell’Intelligenza Artificiale integrati. Quest’ultima, come ben sapete, è possibile trovarlo dovunque; ha invaso ogni settore, ma c’è da dire che offre un validissimo aiuto a tutti. Una volta acquistato lo Smart TV dei sogni, la prima cosa da fare quando si arriva in casa è il suo montaggio.

Montato, collocato e collegato alla rete elettrica ed al cavo dell’antenna, non resta altro da fare che effettuare la sintonizzazione dei canali. Si tratta di un’operazione davvero molto importante per poter visionare i programmi che offrono le varie emittenti. Scopriamo insieme la procedura migliore e più semplice da tenere bene a mente in questi casi.

Sintonizzare i canali TV: ecco come fare

Prima di addentrarci nei meandri della procedura di sintonizzazione, c’é da specificare che quest’ultima si rende necessaria sia all’atto dell’acquisto di un nuovo televisore, sia quando avvengono dei cambiamenti di segnali come quello in atto. Fatta questa dovuta premessa, scopriamo qual è la procedura più semplice in assoluto.

La prima cosa da fare è armarsi di telecomando per accendere il TV. Fatto ciò, non resta altro da fare che andare alla ricerca del numero maggiore di canali possibile. Premete il tasto menù sul vostro telecomando. Questo vi darà accesso a tutte le impostazioni del Tv. Quelle che interessano, in questo caso, sono quelle relative alla trasmissione. Vediamo insieme la procedura da seguire.

Ecco il metodo semplice per avere tutti i canali perfettamente sintonizzati

Dopo aver acceso il Tv ed essere entrati, tramite il tasto menù, all’interno delle sue impostazioni, dovrete avviare la sintonizzazione dei canali. Potrete farlo sia in maniera automatica sia in maniera manuale. Per quanto riguarda la prima, basterà avviarla, magari digitando il Pin, se richiesto, ed il gioco è fatto.

In pochissimi istanti, la sintonizzazione verrà completata e potrete finalmente visionare tutti i vostri programmi preferiti. È questo il metodo più semplice per farlo, dato che la sintonizzazione manuale risulta essere maggiormente ostica. In questo caso, bisognerà scegliere, per ogni canale, la frequenza giusta e memorizzarla sul Tv. In conclusione, la sintonizzazione automatica risulta essere la più semplice e la migliore in assoluto.