Hotmail: attenzione se possiedi ancora l’account | Ecco cosa devi fare

Chi possiede un account Hotmail, dovrebbe prestare attenzione a dei fattori importanti. Scopriamo cosa c’é da fare.

C’é aria di cambiamento in Microsoft, il colosso tech californiano con sede a Redmond. È notizia di questi giorni, infatti, che l’azienda ha diramato degli annunci che hanno meravigliato un po’ tutti, dagli addetti del settore agli utenti in tutto il mondo. Non si fa altro che parlare di quanto accaduto poiché sarà rivoluzione.

Quest’ultima ci sarà soprattutto per quegli utenti che sono ancora in possesso di un account Hotmail. La decisione è stata presa e non si tornerà più indietro, con buona pace di quanti sono poco avvezzi alla tecnologia ed anzi, possiamo dire con certezza, senza timore di essere smentiti, la ricusano addirittura.

Cambierà praticamente tutto ed avverrà molto, ma molto presto. Non ci sarà una fase di transizione, ma avverrà tutto dall’oggi al domani. C’é già anche la data dell’entrata in vigore di queste modifiche ed è proprio questo che ha mandato in tilt gli utenti. Se anche voi siete in possesso di un account Microsoft, fareste bene a tenervi informati. Indaghiamo al meglio su questa rivoluzione.

Account Hotmail, arrivano i cambiamenti

La notizia rientra in quel calderone che contiene al suo interno le tantissime modiche apportate da Microsoft. Alcune di queste sono già entrate in vigore, altre, invece, come quella di cui vogliamo informarvi, sarà definitiva a breve. Chi possiede un account Hotmail dovrà, per forza di cose, adattarsi.

In particolar modo, è una applicazione quella interessata dal cambiamento. Parliamo di Outlook che diventerà l’App predefinita per tutti i dispositivi su cui è implementato Windows 11. In pratica, per leggere ed inviare mail, bisognerà accedere solo ed esclusivamente tramite quest’ultima. Ovviamente, non è la sola modifica. Scopriamo tutto ciò che varierà.

Hotmail: tantissime modifiche in vista

Prima di comprendere al meglio la portata delle modifiche in arrivo, c’è da dire che la data ultima di fruizione con metodo tradizionale è fissata al 31 dicembre 2024. Dal primo giorno di gennaio 2025, entreranno in vigore le novità. Il passaggio di tutti i servizi Microsoft in un’unica applicazione farà in modo che gli utenti possano godere di tantissimi vantaggi.

In particolar modo, gli utenti avranno la possibilità di accedere in maniera veloce al proprio account da qualsiasi dispositivo, tenendo sempre sotto controllo tutta l’agenda ed il calendario. Inoltre, verrà garantita maggiore sicurezza da Microsoft rispetto ai tentativi di truffa. Attenzione, però, perché questa novità arriverà di default solo a chi possiede Windows 11. Chi è in possesso di versioni precedenti, invece, dovrà attendere un po’ in più.