Paypal: come funziona e quanto è sicuro il sistema di pagamento

Scopriamo insieme il mondo Paypal, il suo funzionamento e, soprattutto il suo grado di sicurezza relativo alle transazioni effettuate.

PayPal è un servizio finanziario nato negli Stati Uniti d’America nel 1999, ben 25 anni fa. Si è poi diffuso a macchia d’olio in diversi paesi del mondo e, ad oggi, sono tantissimi gli utenti che lo utilizzano per effettuare transazioni online e per scambiare soldi tra amici e parenti, anche in Italia.

Inoltre, dovete sapere che questo servizio può essere anche utilizzato per i pagamenti degli acquisti all’interno di tutti i negozi fisici presenti sul territorio italiano come supermercati, negozi di vicinato, ristoranti. In Italia è un vero e proprio Istituto di Credito, senza conti correnti. offre, in pratica, un portafoglio digitale.

Per accedere ai servizi offerti dall’azienda è necessario registrarsi. Ricordiamo che farlo è totalmente gratuito. Scopriamo, insieme, in che modo è possibile registrarsi a questo servizio economico e, soprattutto, quali sono le sue funzionalità e qual è il livello di sicurezza di tutte le transazioni effettuati attraverso di esso.

PayPal: registrarsi è semplicissimo

Registrarsi a PayPal è davvero un gioco da ragazzi. Lo si potrà fare sia da browser che tramite App. Per creare il proprio account c’é necessità o del numero di telefono o della mail; fatto ciò, bisogna decidere quale metodo di pagamento associare se il conto corrente o la propria carta, confermandolo tramite codice. Una volta fatto ciò, sarà possibile utilizzare il servizio, inviando o ricevendo denaro.

Abbiamo già accennato al fatto che sia tutto gratuito. L’importante è flaggare la dicitura “Amici e familiari” prima di inviare denaro. Nel caso in cui vengano effettuate transazioni di denaro per la vendita di beni, PayPal trattiene il 3,4% di quest’ultima a cui vanno aggiunti 0,35 € per ogni transazione effettuata. La domanda che tutti si pongono, però, riguarda la sicurezza di questo servizio. Noi vogliamo rispondere a quest’ultima e fugare qualsiasi dubbio.

PayPal è sicuro o nasconde qualche segreto: scopriamolo

Dopo aver visto di cosa si tratta e tutte le sue funzionalità, è arrivato il momento di fugare ogni dubbio circa la sicurezza di questo servizio. Ebbene, possiamo dire, senza timore di essere smentiti, che questo sia un servizio più che sicuro. Avete capito benissimo. Infatti, dovete sapere che tutte le transazioni effettuate hanno diritto alla protezione acquisti.

Se si riceve un prodotto non conforme o che presenta dei danni, gli utenti otterranno un rimborso totale della cifra. Inoltre, PayPal è attenta a tutte le transazioni online in modo che gli utenti non possano mai cadere vittime di truffe. Infine, vi diciamo che esiste un numero verde dedicato e sempre attivo a chi ha necessità di richiedere assistenza per problematiche sorte durante le transazioni.