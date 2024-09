Amazon Contatti: come contattare l’assistenza | C’è un numero verde sempre a disposizione

Amazon, il colosso e-commerce americano, mette a disposizione notte e giorno un numero verde per l’assistenza clienti. Scopriamo come contattarlo.

Amazon è diventato, negli anni, un vero e proprio punto di riferimento per la stragrande maggioranza dei cittadini nel mondo che hanno necessità di fare acquisti online. Si tratta di una piattaforma e-commerce sicura che prevede transazioni in piattaforma senza ricorrere a tool di terze parti.

Ci si trova tutto al suo interno, dagli indumenti di qualsiasi genere ai prodotti tech, passando per il cibo, il bricolage e il fai da te. La lista, in realtà, sarebbe ancora molto, ma molto lunga, ma sarebbe alquanto noioso continuare. Quello che è importante sapere è che si tratta di un servizio totalmente gratuito, nonostante gli utenti abbiano la possibilità di sottoscrivere un abbonamento

Quest’ultimo offre, oltre la spedizione gratuita in un solo giorno lavorativo, anche tantissimi contenuti in streaming su Prime Video, una delle principali piattaforme di questo settore. Certo, però, come accade spesso, non mancano le problematiche. Tuttavia, Amazon consente di risolverle nel più breve tempo possibile, attraverso l’ausilio di un servizio gratuito attivo ogni giorno a qualsiasi ora. Scopriamolo insieme.

Assistenza Amazon sempre al fianco degli utenti

Come abbiamo già avuto modo di accennare, il colosso statunitense ha, come obiettivo aziendale principale, quello di risolvere le problematiche degli utenti il prima possibile. Chi acquista in piattaforma ha la possibilità di ottenere l’aiuto necessario online. Tuttavia, l’azienda ha voluto fare di più, istituendo un numero verde dedicato.

Ad ogni chiamata ci sarà un operatore qualificato pronto a dare tutto il supporto necessario agli utenti. Si può telefonare a qualsiasi ora del giorno e della notte ed in qualsiasi giorno dell’anno. Amazon Contatti è li per tutti coloro i quali necessitano di assistenza. Scopriamo insieme il mondo del numero verde.

Un solo numero di telefono per diverse esigenze

Il numero verde in questione è 800 145 851 e si può fruire dei suoi servigi sia chiamando da rete fissa sia chiamando da rete mobile. Per parlare con uno dei tanti operatori, bisognerà attendere qualche minuto, bypassando quella che è la voce registrata che compare all’inizio della telefonata.

Una volta in linea, potrete chiedere informazioni circa la restituzione di un pacco, ad esempio, ma anche chiedere informazioni circa lo stato di una spedizione. Infine, potrete anche dirimere questioni legate all’abbonamento Prime che avete sottoscritto, modificandolo o eliminandolo. Insomma, si tratta di un servizio gratuito utilissimo che si aggiunge a quelli proposti online e via chat.