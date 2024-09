WhatsApp Web, minaccia alla privacy: come impostare una password

Brutte notizie per chi utilizza WhatsApp Web a causa di serie minacce alla privacy. Meglio impostare una password. Scopriamo come fare.

WhatsApp, questo è risaputo, è la piattaforma di messaggistica più utilizzata al mondo, sia per quanto riguarda la sua versione Android sia per quanto riguarda la versione iOS. Ovviamente, non fa eccezione quella desktop e WhatsApp Web. Così come in tutto il mondo, anche in Italia accade lo stesso.

Pensate che sono quasi 40 milioni gli utenti attivi in piattaforma. Si tratta di un’applicazione in continuo e costante aggiornamento che offre agli utenti migliorie alle funzionalità preesistenti e nuovi strumenti per avere un’esperienza di utilizzo sempre migliore e livelli di tutela di privacy e sicurezza altissimi.

Ecco perché viene scelta da tutti. Anche la versione web di questa applicazione viene utilizzata costantemente notte e giorno. Purtroppo, però, ci sono problemi legati alla privacy. Questi possono essere risolti impostando una password. Cerchiamo di capire insieme di cosa stiamo parlando e, soprattutto, come riuscire ad impostare la password salvavita.

WhatsApp Web, una password tiene alta la guardia per tutelare la privacy

Per avere WhatsApp sul Pc, come ben sapete, bisogna inquadrare il Qr Code che appare a schermo tramite il proprio smartphone. Lo si può fare entrando in piattaforma, cliccando su Dispositivi Collegati e, dopo la scansione del codice, appariranno magicamente tutte le conversazioni presenti e passate.

Queste ultime si visualizzeranno in contemporanea sia sullo smartphone che sul Pc e si potrà rispondere sempre. Capita, però, che ci sia necessità di tenere a bada i curiosoni, gli spioni che, purtroppo, si trovano dovunque. Ecco che viene in soccorso una funzionalità fantastica che, come già accennato in precedenza, risulta essere un vero e proprio salvavita. Parliamo dell’impostazione di una password.

Proteggiti da sguardi indiscreti su WhatsApp Web

Essere spiati è molto più facile di quanto si possa immaginare. Allo stesso tempo, però, anche proteggersi da questi curiosoni che si trovano dovunque, lo è. Basterà impostare una password all’avvio di WhatsApp Web ed il gioco è fatto. Aprite il browser e collegatevi alla piattaforma. Appariranno a schermo tutte le conversazioni.

ora, non dovrete fare altro che cliccare sui tre puntini in alto. Qui dovrete cliccare su “Impostazioni” prima e su “Privacy”, poi. Ora vi apparirà un menù dal quale dovrete scegliere la voce “Blocco schermo” ed attivarla. Vi verrà richiesta la password da impostare che nn può essere più piccoli di 6 caratteri e non deve superare i 128. Quando il blocco dello schermo è attivato, non arriveranno più notifiche e non si potranno più leggere le conversazioni se non tramite l’inserimento della password che viene richiesta dopo ogni nuovo accesso