Scrolling: che cos’é e perché ci rende dipendenti dallo smartphone

La dipendenza dallo smartphone è dovuta dallo scrolling. Capiamo insieme di cosa si tratta e perché è micidiale.

Gli smartphone, ormai è assodato, hanno creato dipendenza nella stragrande maggioranza degli utenti in tutto il mondo. In realtà, potremmo dire che anche chi non crede di esserne dipendente, lo è. Insomma, questi device hanno cambiato il mondo ed anche le vite di tutti grazie ad internet ed alle tantissime applicazioni che sono al loro interno di default ed a quelle che vengono installate dagli utenti in maniera assolutamente compulsiva.

Ovviamente, quelle maggiormente utilizzate sono le piattaforme di messaggistica che servono per comunicare con il mondo intero in maniera istantanea. In questa speciale classifica, sono sullo stesso gradino del podio anche tutte le App Social. Sono tantissime ed ogni utente, oltre condividere contenuti multimediali, va alla ricerca di quelli pubblicati da altri utenti per visionarli ed interagire con questi ultimi.

Ecco che entra in gioco il colpevole della dipendenza da smartphone, quella che fa sì che non si abbandonino questi device neanche quando si va al bagno. Capiamone di più e, soprattutto, cerchiamo di recepire alcuni consigli per evitare che i dispositivi in questione diventino un tutt’uno con la persona.

Ecco perché lo scrolling rende dipendenti dagli smartphone

Lo scrolling è quella pratica per cui ogni utente, come impazzito, inizia a scrollare l’homepage delle varie piattaforme social, alla ricerca del post più bello, di quello perfetto, di quello che attira maggiormente l’attenzione. Insomma, parliamo di foto e video che donano all’utente che li guarda un’emozione indescrivibile o anche solo curiosità.

Si finisce, però, in questo modo, a stare tantissimo tempo con il capo chino sullo schermo dello smartphone. Si perde il contatto con il mondo reale. È una pratica che si farebbe bene ad evitare sempre e, in particolar modo, durante quelle situazioni in cui ci si ritrova con altre persone, magari a pranzo o in strada. Di consigli per evitare tutto ciò, ce ne sono tantissimi. Vediamoli insieme.

Dire basta allo scrolling ed alla dipendenza si può

Scrollare all’infinito, oltre creare dipendenza, porta ad avere anche alcune conseguenze negative che vanno ad intaccare la salute degli occhi ed anche la salute psicologica degli utenti. Pertanto, è utile ricorrere a delle pratiche che consentono di utilizzare meno questi dispositivi. Tra queste, ci sentiamo di consigliarne una in particolare che vale sia per device iOS che per quelli Android.

In primis, si può settare lo schermo non a colori, ma in bianco e nero. Inoltre, potrete impostare un tempo massimo per la fruizione delle applicazioni che più tengono bloccati gli occhi sugli schermi. Se, poi, nemmeno queste soluzioni danno i risultati sperati, meglio propendere per uno di quei cellulari che non concedono distrazioni, senza internet ed App per intenderci, tenendo chiuso a chiave, in un armadio, il vostro smartphone.